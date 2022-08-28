Туристам повідомили про важливий крок, який треба зробити на випадок затримки чи скасування рейсу

У разі затримки чи скасування рейсу туристи мають зробити один простий, але важливий крок, заявила колишня стюардеса, а нині урядовий представник у справах бортпровідників Еллі Маліс. Йдеться про те, щоб запастися власною їжею та не розраховувати на те, що мандрівників нагодують. Експерт поділилася подробицями на форумі Reddit.

Це літо не було вдалим для авіаперельотів: в Європі через брак персоналу, страйків і аномальної спеки, які призвели до хаосу в аеропортах по всьому світу. Цього літа ще тисячі туристів сподіваються виїхати у довгоочікувану відпустку. Однак з урахуванням того, що співробітники не планують завершувати страйки і вже введено обмеження на кількість пасажирів, на деяких чекає розчарування у вигляді скасування або затримки рейсу.

Однак, якщо виліт відкладається, можна зробити простий крок, щоб принаймні зробити ситуацію менш нервовою. Так, представник у справах стюардес Еллі Маліс пояснила головну помилку, яку припускається більшість клієнтів авіакомпаній, яка лише погіршує ситуацію як для пасажирів, так і для бортпровідників. На її думку, туристи не беруть із собою їжу. У зв’язку з цим вона закликала всіх, хто подорожує літаками цього важкого літа, взяти із собою закуски та напої, на випадок тривалого очікування вильоту.

Йдеться про різні продукти, що не швидко псуються, і багаторазову пляшку з водою, яку можна наповнити, як тільки буде пройдено контроль безпеки. «Якщо ваш рейс затримається на злітно-посадковій смузі на якийсь час або якщо ви опинитеся у довгій черзі, ви зможете попити та перекусити. Крім того, деякі авіакомпанії досі не надають послуг бортового харчування, що існували до пандемії коронавірусу, і навіть якщо вони відновили харчування, можуть виникнути збої в обслуговуванні», – зазначила вона.

Навіть якщо літаку вдасться злетіти вчасно, напої та закуски все одно можуть стати в нагоді, коли авіалайнер підніметься у повітря. “Якщо погода погана, якщо вона справді “трясна”, немає жодної гарантії, що ми зможемо безпечно доставити напої”, – додала експерт. Крім того, деякі бортпровідники радять приносити свою їжу, оскільки вона буде смачнішою та якіснішою, ніж те, що подають у літаку. Так, маючи 12-річний досвід роботи стюардесою, Джастін Барнс поділився своїми інсайдерськими знаннями у соцмережах про те, чому харчування в літаку таке погане і як уникнути розчарування.

«Авіакомпанії мають постачати на борт тисячі порцій на тиждень. Бюджетні обіди, як правило, виготовляються на величезних фабриках у Європі, які випускають мільйони страв на рік. Їхня мета — зробити страву якомога дешевшою і швидше, тому вони заморожують і потім відправляють їжу по всьому світу. Більш дорогі страви готуються на величезних кухнях в аеропортах, а потім охолоджуються, щоб вони були трохи свіжішими. Моя порада така. У ручну поклажу візьміть із собою багато закусок, напоїв, солодощів, фруктів та всього, що вам подобається», — резюмував фахівець.