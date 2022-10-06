Туристам повідомили, чому треба в літаку замінити контактні лінзи на окуляри

Носити контактні лінзи під час перельоту – поширена помилка, яку роблять туристи. На час рейсу їх вибір повинен бути на користь окуляр, незважаючи на незручності, що здаються. Про причини заміни окулярів на час перебування в літаку розповіла у відео на своєму каналі YouTube туристка Сабіна, відоміша як Girl vs Globe.

За словами мандрівниці, вся річ у сухому повітрі в літаках, яке може вплинути на організм сильніше, ніж пасажири можуть собі уявити. А у поєднанні з контактними лінзами може викликати у туриста відчуття «колючості» та дискомфорту. “Не надягайте контактні лінзи, носіть окуляри, тому що від сухого повітря здаватиметься, що у вас під віками наждачний папір”, – пояснила вона.

Продавці контактних лінз також радять не носити їхню продукцію під час польотів, кажучи наступне: «Недолік кисню може спричинити сухість очей, через що лінзи стягуються в очах, що може спричинити мікроскопічні розриви рогівки. Цей ефект може виникнути навіть при регулярному використанні лінз, тому ви можете уявити, як ефект подвоюється, коли ви перебуваєте в літаку». Однак, якщо думка про те, щоб сісти в літак без контактних лінз викликає занепокоєння, експерти радять піти на компроміс: знімати їх перед сном на борту лайнера.

Туристам, які використовують багаторазові лінзи, слід взяти з собою маленьку пляшечку з розчином, щоб зберігати їх під час сну, мандрівникам, які віддають перевагу одноразовим лінзам, – взяти пару додаткових.

Втім, авіаексперти нагадали, що сухе повітря також може вплинути на смак та зір. Це відбувається тому, що він висушує слизову оболонку носа і робить смакові рецептори менш сприйнятливими. Ефект можна порівняти зі станом застуди, коли нюх ослаблений, а відчуття смаку притуплюється. Через ці фізіологічні зміни мандрівникам здається, що їжа на борту прісна.

Порада досвідчених туристів одна: брати з собою зволожуючі краплі для очей та носа. «Суха атмосфера в салоні може викликати сухість і дискомфорт в очах, тому я зберігаю маленькі одноразові флакони зі зволожуючими краплями очей, щоб мої очі залишалися зволоженими і в відмінному стані», – поділилася одна з них.