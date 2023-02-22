Туристам повідомили, чому ніколи не треба бронювати останній рейс дня

Ніколи не бронювати останній рейс дня, особливо взимку і влітку, закликала співробітниця відділу маркетингу однієї із закордонних авіакомпаній. Рекомендація пов’язана з тим, що саме ці рейси найчастіше затримуються або скасовуються.

Як повідомила газета The Sun, дівчина часто подорожує та отримує безкоштовні квитки від роботодавця та знає деякі тонкощі роботи перевізників. Співробітниця пояснила, що туристам, які не готові у разі затримки чи скасування рейсу чекати наступного ресу, краще відмовитись від пізніх вечірніх вильотів, навіть якщо квиток буде найдешевшим. «Затримки та скасування рейсів, пов’язані з погодою, набагато частіше зустрічаються взимку, тому як ви можете бути готові. Якщо ви можете, забронюйте перший літак за своїм маршрутом, тому що, якщо ви купите квиток на останній рейс дня, у вас не буде жодних варіантів. Але якщо ви забронюєте місце на першому рейсі, ви матимете набагато більше можливостей «перебронюватися» або вирушити туди, куди вам потрібно», — порадила авіаексперт. Рекомендація стосується не лише зимових маршрутів, а й пікових літніх, коли через великий обсяг перевезень часто трапляються скасування вильотів.

«Рання пташка піднімається в повітря, за статистикою, з меншими затримками та меншою кількістю відмін. Чим пізніше виліт, тим більша ймовірність того, що ваш рейс буде відкладено або скасовано. З плином дня у авіакомпаній залишається все менше можливостей для пасажирів, тому, якщо вам справді потрібно встигнути вчасно, ранковий рейс часто є найкращим вибором», — підтвердила колишній пілот Кетлін Бенгс у розмові з Forbes.

Втім, маркетолог авіакомпанії поділилася іншими способами зменшити вплив ззовні на довгоочікувану відпустку, якщо рейс скасовано або затримується. “Бронюйте прямий рейс, коли це можливо, тому що, якщо ваш рейс затримається, вам не доведеться турбуватися про те, що ви пропустите стиковку”, – таку рекомендацію дала вона. Крім того, якщо стикувального рейсу не уникнути, краще вибирати рейси з достатнім часом між пересадками. “Якби був вибір між рейсом з короткою або трохи більш тривалою пересадкою, я вибрала б більш довгу”, – пояснила вона.