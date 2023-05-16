Туристам повідомили, чому ніколи не слід носити шорти у літаку

Бортпровідник повідомив туристам, що одягати шорти в літак – один із найантисанітарніших вчинків, які може зробити пасажир. Також у своєму відео в TikTok він розповів про брудні місця на борту і про те, чому не слід класти голову на вікно.

Пасажир ніколи не знає, хто летів у його сидінні до нього, які там можуть бути мікроби чи забруднення. Довгі штани захищають від прямого контакту з поверхнею, чого не можна сказати про шорти, які ставлять під удар безпосередньо шкіру.

Приблизно тим самим бортпровідник пояснює пораду не класти голову на вікно літака: «Не засинайте і не притуляйтеся головою до вікна. Ви не єдиний, хто зробив це, і ви не знаєте, скільки людей чи дітей витирали руки чи інші речі про це вікно».

Найбільш брудними місцями в літаку член екіпажу називає туалети, рекомендуючи не торкатися кнопки змиву. «Ніколи не торкайтеся кнопки змиву голими руками. Щиро кажучи, це просто супер антисанітарно. Коли ви змиєте, використовуйте серветку або тканину, яка є в туалеті», – радить бортпровідник.

Також у своєму відео працівник авіакомпанії рекомендує туристам пити більше води, щоб уникнути зневоднення під час перельоту. Якщо пасажир почувається погано, потрібно обов’язково сказати про це екіпажу, на перше прохання йому принесуть воду, їжу або пакет.

Американська стюардеса Джаміла Хардвік до списку найбрудніших місць у літаку включала також столики, оскільки прибиральникам не вистачає часу протерти кожен із них. До того ж деякі пасажири використовують столики як підставки для ніг, причому часто без взуття та шкарпеток. Авіакомпанії рекомендують протирати поверхню вологою серветкою перед їжею.

У соціальній мережі Reddit інша стюардеса порадила пасажирам не класти свої речі до кишень сидінь. «Я рекомендую ніколи не використовувати кишеню сидіння. Їх очищають від сміття, але ніколи не чистять. Я витягала і бачила, як звідти витягують усіляке. Брудні серветки, труси, шкарпетки, ноги людей, жувальна гумка, цукерки, огризки яблук… А потім наступним рейсом ви приходите і кладете туди свій телефон чи айпад», – пояснила вона.