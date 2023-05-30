Туристам на Пхукеті заборонили купатися у морі

Важливе оголошення для туристів випустила влада курортного острова Пхукет у Таїланді: чиновники заборонили купатися в морі. Обмеження у вигляді встановлених на пляжах червоних прапорів має тимчасовий характер. Воно запроваджено на тлі початку сезону дощів та нещасного випадку, що стався минулої суботи, коли загинув російський турист. Про це повідомляє газета Phuket News.

Зі зверненням до розсудливості мандрівників звернувся губернатор Пхукета Наронг Вунчеу. Він нагадав, що виставлені на пляжах рятувальниками червоні прапори не можна ігнорувати.

Згідно з кодифікацією, червоний прапор означає, що стан моря оцінюється як небезпечний, тому купатися заборонено. Причини можуть бути різні: сильні хвилі або навала отруйних медуз. Чиновник наполегливо просив уникати таких небезпечних зон. У своєму зверненні він також зазначив, що рятувальники мають суворо стежити за дотриманням правила «не заходити у воду» у зазначених районах, особливо якщо там є відпочиваючі.

«Поліцейські мають бути суворішими щодо туристів, які бажають поплавати у воді. Вони мають дбати та інформувати гостей про те, що категорично заборонено купатися в морі під час сильних вітрових хвиль чи у небезпечних зонах, — наголосив губернатор. — Це потребує співпраці городян та туристів, щоб підкорятися вказівкам рятувальників на пляжі. Якщо ви бачите сигнал тривоги або на пляжі майорить червоний прапор, просимо вас не входити у воду. Це робиться задля вашої безпеки».

Після нещасного випадку із загибеллю 52-річного російського туриста на воді минулої суботи на популярному пляжі Патонг глава курортного регіону звернув увагу на те, що попередження про несприятливі погодні умови продовжуватиме діяти, т.к. з 22 травня оголошено сезон дощів, а відомства вживають необхідних заходів для контролю всіх зон, де можливі раптові повені.

Відповідно до поточного прогнозу погоди, губернатор також закликав малі судна залишатися біля берега і не виходити в море. Рибальським судам та туристичним катерам, які все ще виходять у море негоду, рекомендовано вжити додаткових заходів безпеки, щоб забезпечити справний стан всього обладнання на борту, щоб у разі НП бути готовим боротися зі стихією та наслідками руйнувань, що вона зазнає.