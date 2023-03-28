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ТаїландТуризм

Турист зірвався з тарзанки під час стрибка у Таїланді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист зірвався з тарзанки під час стрибка у Таїланді

Турист із Гонконгу зірвався з тарзанки під час заняття банджі-джампінгом. Трос порвався, і чоловік звалився вниз. Однак він вижив, впавши у воду, повідомляє CNN.

Турист, який попросив журналістів називати його Майк, здійснив стрибок з висоти 10-поверхового будинку на тайському курорті Паттайя під час відпустки. На щастя, стрибок був організований над водоймою, тож жителеві Китаю вдалося вижити.

“Мотузка раптово обірвалася, я приземлився на лівий бік, серйозні травми. Відчуття, ніби хтось побив мене”, – сказав Майк в інтерв’ю CNN, описуючи свій досвід.

Чоловік зазначив, що вирушив у парк, аби постріляти, але набрався сміливості та стрибнув із тарзанки після вмовлянь його друзів.

За словами потерпілого, під час падіння у воду його ноги виявилися пов’язаними розірваним тросом.

“Якщо в такій ситуації людина не вміє плавати, то має великі проблеми”, – попередив він потенційних любителів екстриму.

Майк розповів виданню, що парк відшкодував вартість його стрибка та сплатив рентген та ультразвукове обстеження в Таїланді.

Нітіт Інтім, власник парку, підтвердив, що надзвичайна подія справді мала місце, і сказав, що трос розірвався вперше на його пам’яті.

“Після того, як шнур обірвався, наші співробітники негайно витягли його [Майка] з води і запитали, чи гаразд він. Він сказав, що відчуває, що весь у синцях. Тому ми відвезли його до лікарні”, – розповів він.

Інтим також додав, що перед стрибком Майк підписав документ про відмову від відповідальності. Він надіслав журналістам скан підписаної Майком відмови, а також копії медичних рахунків у Таїланді.

“Наші співробітники пояснили туристу, що, якщо станеться нещасний випадок, компанія компенсує медичні витрати. Але клієнт не має права вимагати щось ще”, – цитує власника парку видання.

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