Турист заплатив за поїздку 1000 євро, здивувавши таксиста в Таїланді

Турист, який поспішав на рейс, віддав таксисту дві банкноти по 500 євро, зазначивши, що решта йому не потрібне. Величезні чайові викликали збентеження у таксиста та користувачів соцмережі, з якими той поділився своїм успіхом.

Інцидент стався у Таїланді. Звичайна поїздка перетворила водія на нового “мільйонера” за тайськими мірками. Чоловік поділився своєю історією у групі “Таксисти Таїланду” у Facebook та миттєво викликав ажіотаж.

Уточнювалося, що поїздка коштувала іноземному туристу лише 677 батів. Таєць розповів, що забрав іноземця у центрі міста, щоб відвезти його до аеропорту Дон Муанг. Однак сталася плутанина, в результаті на пасажира чекали в аеропорту Суварнабхумі. Іноземець обіцяв щедру винагороду, якщо він не запізниться на свій рейс. Проте на таку суму таєць навряд чи розраховував.

Користувачі зазначили, що купюри, що залишив щедрий турист, тягнуть на лотерейний виграш. І не дивно: дві банкноти по 500 євро можна обміняти на 38 тисяч тайських батів. З іншого боку, непропорційно висока сума чайових викликала питання користувачів про те, чи були банкноти справжніми і чи сподівався клієнт дійсно віддати стільки грошей як чайові за одну поїздку. Також було припущення, що пасажир помилився та думав, що віддає тайські банкноти, а не євро. На думку скептиків, іноземець цілком міг переплутати купюри із тайськими банкнотами.

“Спочатку я не хотів приймати їх, тому що вони мені незнайомі, і я боявся, що мене обдурять”, – наголосив він.

Водій запевнив, що банкноти є справжніми. Як доказ він поділився фотографією чека, в якому вказувалося, що він побував в обмінному пункті, віддав євро і отримав місцеву валюту.

Читати також: Стюардеса обікрала магазин та напала на охоронця в Японії.