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ТаїландТуризм

Турист загинув, зробивши фото на «Дорозі смерті» в Таїланді

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист загинув, зробивши фото на «Дорозі смерті» в Таїланді

Іноземний мандрівник випав з поїзда і розбився на смерть, коли фотографував мальовничий маршрут залізниці «Дороги Смерті». Інцидент стався минулого вівторка в провінції Канчанабурі в Таїланді.

Склад проїжджав знаменитим дерев’яним мостом залізниці повз печеру Красає, близько 11:50 ранку, коли сталася НП. Як розповіли очевидці, мандрівник сів на потяг станції River Kwai в районі Муанг. Кінцевою станцією в його квитку була станція Nam Tok в районі Сай Йок. Коли потяг заїхав на відомий дерев’яний залізничний міст, званий «Дорогою Смерті», і сповільнив рух, чоловік відчинив двері вагона, щоб зробити гарні знімки, але раптово послизнувся і впав.

Поліція разом із добровольцями-рятувальниками прибули на місце події та виявили тіло пасажира за 8 метрів нижче за рейки. За словами представника поліції Сай Йока, загиблого впізнали як 45-річного Патріка Уорда з Нової Зеландії. Його тіло було відправлено до Інституту судової медицини Головного поліцейського шпиталю в Бангкоку для розкриття, посольство Нової Зеландії в Бангкоку вже знає про НП.

За задумом влади, поїзди обов’язково повинні зменшувати швидкість на цій ділянці — за час руху 400-метровим дерев’яним залізничним мостом туристи встигають насолодитися видом на річку Квай, зробити серію знімків, перш ніж дістатися станції Тхам Красаї.

Сумно відома Тайсько-Бірманська залізниця, також відома як «Дорога Смерті», що простяглася на 415 км між Бангкоком (Таїланд) та Рангуном (Бірма — нині М’янма), була побудована японськими військовополоненими у 1943 році для підтримки своїх військ під час Другої світової війни. Близько 304 км залізниці проходило територією Таїланду. В даний час це місце стало популярним туристичним напрямком у провінції Канчанабурі, яка славиться своїми національними парками з їхніми густими джунглями, водоспадами та вапняковими печерами.

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