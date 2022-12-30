Турист вистрибнув з аеропорту Пхукета, розбившись на смерть, після того, як не зміг вилетіти додому

Трагічну ситуацію в аеропорту Пхукета розслідує тайська поліція та інші служби. Американський турист вистрибнув з «курилки» в аеропорту Пхукет з 3-го поверху після того, як не зміг вилетіти додому, і розбився на смерть. Як з’ясувалося, 35-річний турист на ім’я Джейсон страждав на депресію через відсутність грошей.

Як пояснили в тайських ЗМІ, американець стрибнув із місця для куріння на третьому поверсі аеропорту близько 15:00. Команда рятувальників аеропорту та медичні працівники прибули на місце події для надання першої допомоги та негайно відправили чоловіка до лікарні Таланг, проте невдовзі після прибуття до лікарні чоловік помер.

Далі про туриста з’ясувалися такі подробиці: турист жив у готелі біля пляжу Най Янг в районі Таланг Пхукет з 17 грудня. Він відвідав клініку в аеропорту Пхукета та проконсультувався з лікарем щодо своєї депресії у вівторок, 20 грудня. При цьому турист не лише представив лікареві свою історію лікування, показавши йому медичну довідку та ліки, які він приймав, а й заявив, що переживає через своє повернення до США. Виявилося, що грошей на зворотний переліт турист не має, як і на продовження перебування в Таїланді. Сім’я також відмовилася переказати йому грошей.

Лікар, що оглянув туриста, порекомендував йому прийняти ліки і пройти подальше лікування в лікарні Vachira Phuket. Також медик зв’язався з туристичною поліцією, щоб знайти спосіб відправити туриста додому. Далі з’ясувалося, що турист також звертався з тим самим проханням допомогти з поверненням до Центру допомоги туристам (TAC) в аеропорту Пхукета, пояснивши місцевим офіцерам, що зв’язався зі своєю сім’єю, але вони проігнорували його прохання. Звідти туриста відправили “позичити гроші в посольстві США в Таїланді”.

Останнє, що озвучував турист за словами свідків, це те, що він планує почекати, «поки його сестра переведе трохи грошей». Проте розв’язка ситуації виявилася трагічною. Слідчі заявляють, що детальніше розслідують причину його самогубства і зв’яжуться з посольством США в Таїланді та сім’єю Джейсона з приводу транспортування його тіла назад до США.