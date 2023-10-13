Турист розповів, як можна не платити втридорога за воду жадібним аеропортам після проходу спецконтролю

Спосіб не платити втридорога за воду жадібним аеропортам після проходу спецконтролю перед посадкою в самот розповів британський турист на сторінках видання Daily Star. Обмеження добре знайомі і українським туристам, і все через заборону проносити більше 100 мл рідини. А пити іноді як хочеться… При цьому ціна на воду в аеропортах, особливо після спецконтролю — не менше 70-200 гирвень за крихітну пляшечку.

Який спосіб? Тік-токер IsThatMike03 розмістив свою пораду у відео на сайті цієї соціальної мережі, назвавши її своїм «улюбленим трюком для подорожей в аеропорту». “Трюк” простий – порожні пляшки через огляд можна пронести, адже в них немає рідини. Тому він проносить через охорону велику пусту пляшку об’ємом 1,5 л.

А далі, діставшись торгових точок у «чистій» зоні, блогер продемонстрував, як підійшов до бармена в пабі і попросив його наповнити пляшку водопровідною водою. Співробітник зробив це, а це означало, що Майк отримав абсолютно безкоштовну пляшку води для пиття в аеропорту та літаку.

«Потрібно виявити творчий підхід до економії грошей. Щоразу, коли я подорожую літаком, мені подобається брати з собою порожню пляшку, щоб пройти через контроль. Як тільки я опиняюся з іншого боку, я знаходжу найближчий бар чи ресторан і прошу наповнити пляшку водою з-під крана», – розповів блогер.

У коментарях його рада отримала загальне схвалення. Також йому нагадали, що в деяких аеропортах є фонтанчики з питною водою, де можна наповнити пляшку.