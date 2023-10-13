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Турист розповів, як можна не платити втридорога за воду жадібним аеропортам після проходу спецконтролю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист розповів, як можна не платити втридорога за воду жадібним аеропортам після проходу спецконтролю

Спосіб не платити втридорога за воду жадібним аеропортам після проходу спецконтролю перед посадкою в самот розповів британський турист на сторінках видання Daily Star. Обмеження добре знайомі і українським туристам, і все через заборону проносити більше 100 мл рідини. А пити іноді як хочеться… При цьому ціна на воду в аеропортах, особливо після спецконтролю — не менше 70-200 гирвень за крихітну пляшечку.

Який спосіб? Тік-токер IsThatMike03 розмістив свою пораду у відео на сайті цієї соціальної мережі, назвавши її своїм «улюбленим трюком для подорожей в аеропорту». “Трюк” простий – порожні пляшки через огляд можна пронести, адже в них немає рідини. Тому він проносить через охорону велику пусту пляшку об’ємом 1,5 л.

А далі, діставшись торгових точок у «чистій» зоні, блогер продемонстрував, як підійшов до бармена в пабі і попросив його наповнити пляшку водопровідною водою. Співробітник зробив це, а це означало, що Майк отримав абсолютно безкоштовну пляшку води для пиття в аеропорту та літаку.

«Потрібно виявити творчий підхід до економії грошей. Щоразу, коли я подорожую літаком, мені подобається брати з собою порожню пляшку, щоб пройти через контроль. Як тільки я опиняюся з іншого боку, я знаходжу найближчий бар чи ресторан і прошу наповнити пляшку водою з-під крана», – розповів блогер.

У коментарях його рада отримала загальне схвалення. Також йому нагадали, що в деяких аеропортах є фонтанчики з питною водою, де можна наповнити пляшку.

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