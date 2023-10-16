Турист повідомив, чому в Таїланді дівчина, яка працює повією вважається гордістю сім’ї

У Таїланді дуже примітний наступний феномен: дівчина, яка працює в нічних закладах, а по суті, на панелі, стає гордістю сім’ї, тоді як тайка зі звичайним життям легко перетворюється на повію та наркоманку, щоправда, виключно в очах сусідів. Які фактори та цінності лежать в основі такого менталітету, розповів турист, який проживає в цій екзотичній країні.

У місцевій культурі, де прояви «нехорошої» поведінки часто засуджуються, мирно сусідять з відкритою проституцією, щоправда, якщо є підстави. Так, у цій країні заборонені вейпи та сигарети, триматися за руки вважається непристойним проявом стосунків, але коли молода дівчина з села вирішує працювати в барі та пов’язати життя з нічною індустрією, щоб забезпечувати свою родину, її близькі пишаються нею. Як зауважив автор, перекази по $1’000 на місяць на батьківщину — це звичайна справа для тайських нічних метеликів. При цьому односельці, які розуміють, звідки беруться гроші у сусідньої родини, вдають, що нічого особливого не відбувається.

«Проституція, наприклад, вважається чимось поганим, прям фу-фу-фу. При цьому, коли якась дівчина з глухого ісанського села їде працювати в паттайські бари, щоб утримувати батьків і братів із сестрами, вся родина найчастіше пишається тим, що виростили справжню годувальницю», — пояснив турист у своєму блозі.

У той час як сім’ї цих дівчат з посмішками зустрічають спонсорів, чиї гроші допомагають оплачувати освіту дітей та забезпечувати сім’ю, інші жінки, не одружуючись, опиняються під прицілом суспільства. «Якщо в тому ж селі інша дівчина зустрічатиметься з різними місцевими хлопцями, не виходячи ні за кого з них заміж, то в неї тикатимуть пальцем і бурхливо називатимуть повією та наркоманкою. Тому що вона не працює, а просто живе звичайним життям. Тож у цій ситуації одна – гідна дочка та годувальниця, а друга – погана жінка легкої поведінки», – додав автор.

Цей контраст між схваленням та засудженням – яскравий приклад того, як складно зрозуміти моральні норми сучасного Таїланду. Для деяких сімей дочки, що працюють у барах, символ сили і рішучості. У той час як інші, незважаючи на їхнє законне і чесне життя, — лише упередженість і нерозуміння.