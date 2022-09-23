Турист показав хитрий трюк, як уникнути плати за багаж в аеропорту

Легко подорожувати виходить не завжди зручно, тому туристи часто набирають із собою більше речей. Однак тарифи на перевезення багажу понад норму є особливо неприємним моментом для будь-якого з них: останнім часом жадібність авіакомпаній особливо зашкалює. У цьому випадку туристам може стати в нагоді хитрий метод, як не платити за надмірну вагу багажу в аеропорту, розказаний винахідливим мандрівником на форумі Reddit, хоча цей метод і межує з дрібним шахрайством.

На знімку, опублікованому на форумі, видно, як чоловік розмовляє зі співробітником аеропорту з реєстрації багажу, ймовірно, відволікаючи його, поки той зважує валізу мандрівника. Однак при найближчому розгляді можна помітити одну важливу деталь: турист знизу підтримує свою валізу носком взуття, що в результаті означатиме меншу вагу сумки при зважуванні.

Хоча фото було зроблено кілька років тому, коли турист летів мексиканським лоукостером Interjet, який збанкрутував у 2020 році, проте мандрівники й сьогодні високо оцінили цей спосіб, як не переплачувати за перевагу багажу та зазначили, що він буде дієвим і з іншими авіакомпаніями. При цьому користувачі зазначили, що поодинці так робити досить ризиковано – персонал аеропорту може помітити. А от якщо хтось прикриє – інша справа.

Колеги з подорожей залишилися задоволені порадою. «Розумна людина», «Це страшенно блискуче!» – у відповідь написали вони. За словами інших туристів, це насправді робочий метод обійти систему аеропорту та поділилися своїми історіями успіху: «Це працює. Я робив це раніше, але із сумкою для лиж. Вона важила 23.58 кг до того, як я її трохи підняв. У результаті ваги показали 22,45 кг. Ця різниця була вирішальною», – розповів перший. Другий зазначив, що йому теж вдавалося ефективно користуватися своєю ногою, допоки його не впіймав персонал аеропорту. Співробітник помітив хитрість туриста і наказав йому прибрати ногу з вагів.

Втім, знайшлись і скептично налаштовані користувачі. «Навіть не впевнений, чи це спрацює, йому знадобиться зафіксувати ногу, оскільки ваги надчутливі і знімають свідчення лише після того, як не виявлять змін маси», – написав один із них.

Нещодавно пасажир британського лоукостера EasyJet на власному гіркому досвіді переконався, що станеться, якщо спробувати обійти обмеження на провезення ручної поклажі в салоні авіалайнера. Відео, яке розповсюджується в соціальних мережах, зняло момент, коли чоловік намагався довести, що його валіза відповідає обмеженням, проте щось пішло не так і його багаж застряг.

Траплялися і курйозніші ситуації. Так, одна пара туристів була приголомшена на стійці реєстрації, коли їй сказали, що їхня валіза важить надто багато. При відкритті виявилося, що тільки щоб помітити, що без їхнього відома всередину пробрався собака.