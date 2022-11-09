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Турист показав новий трюк, як не платити авіакомпаніям за додатковий багаж

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист показав новий трюк, як не платити авіакомпаніям за додатковий багаж

Високі побори за додатковий багаж з боку жадібних авіакомпаній спонукають пасажирів винаходити найрізноманітніші трюки, як уникнути доплат в аеропорту. Один із таких «лайфхаків» зобразив у відеоролику в TikTok блогер Elyuka.

У ролику зображено пасажира, який начебто не робить нічого такого — він недбало показує свій квиток на стійці реєстрації перед посадкою і проходить на вихід до літака. І лише за кілька кроків стає очевидним, що турист заховав під курткою великий рюкзак.

“Коли не хочеш платити за зайву сумку”, – підписано відео. Більшість коментаторів знайшли, що це «ідеальний спосіб непомітно пройти перевірку в аеропорту з додатковою сумкою». «Я дивився це п’ять разів, перш ніж зрозумів ідею. Це геніально», – пише один. «Вони хотіли взяти з мене 99 доларів за перевагу 600 грам, тому я скористався цим способом. Чудово!» – Заявляє інший коментатор.

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