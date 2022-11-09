Турист показав новий трюк, як не платити авіакомпаніям за додатковий багаж

Високі побори за додатковий багаж з боку жадібних авіакомпаній спонукають пасажирів винаходити найрізноманітніші трюки, як уникнути доплат в аеропорту. Один із таких «лайфхаків» зобразив у відеоролику в TikTok блогер Elyuka.

У ролику зображено пасажира, який начебто не робить нічого такого — він недбало показує свій квиток на стійці реєстрації перед посадкою і проходить на вихід до літака. І лише за кілька кроків стає очевидним, що турист заховав під курткою великий рюкзак.

“Коли не хочеш платити за зайву сумку”, – підписано відео. Більшість коментаторів знайшли, що це «ідеальний спосіб непомітно пройти перевірку в аеропорту з додатковою сумкою». «Я дивився це п’ять разів, перш ніж зрозумів ідею. Це геніально», – пише один. «Вони хотіли взяти з мене 99 доларів за перевагу 600 грам, тому я скористався цим способом. Чудово!» – Заявляє інший коментатор.