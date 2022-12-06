На рейсі Easyjet турист кинувся душити стюардесу після зауваження про покинуте крісло

Іноземний турист летів з британського Манчестера на Мальту, щоб відсвяткувати день народження на цьому середземноморському курорті, проте після зауваження стюардеси зайняти своє місце і пристебнутись ременем безпеки, схопив її за горло і почав душити. У суді він визнав провину за напад під час рейсу.

Інцидент стався на рейсі британського лоукостера Easyjet ще у березні, проте судові слухання у цій справі продовжуються досі, повідомив Express. Під час перельоту час 51-річний Колін Сміт, який вирушив на відпочинок зі своєю подругою, встиг випити ¾ пляшки віскі Famous Grouse, купленої раніше в магазині дьюті-фрі в аеропорту, і почав проявляти агресивну поведінку.

Коли бортпровідниця побачила туриста, який піднімається з місця для того, щоб усамітнитися в туалеті, вона повідомила, що літак знижується і горить світлове табло «пристебніть ремені», тому потрібно зайняти своє місце. Але реакція чоловіка виявилася непередбачуваною: він розлютився, схопив обома руками співробітницю авіакомпанії за горло і почав душити.

У спробі захиститися член екіпажу відштовхнула його, і турист звалився на двох попутників, які сиділи поруч, які допомогли утримати його від непереборного бажання знову накинутися на жертву. Один із пасажирів зауважив, що у неадекватного пасажира може бути напад, проте швидко з’ясувалося, що той був «просто п’яний». Бортпровідниця запитала дівчини, яка супроводжувала буйного пасажира, чи є в нього психічні відхилення, на що вона відповіла: «Я казала йому, що йому не можна пити цей віскі».

Після повернення на батьківщину, через тиждень після події, британця затримала поліція. На допиті він зізнався, що випив багато і був п’яний «на 9 із 10». Повідомлялося, що на останньому засіданні чоловік нарікав, що його спогади були “фрагментарними” через сп’яніння, але свою провину в нападі на стюардесу він визнав і просив не судити його суворо. Він виховує дитину-інваліда своєї громадянської дружини і доглядає її похилого віку немічну матір.

Уточнювалося, що Сміт мав шість судимостей. Востаннє він постав перед судом у травні 2018 року за завдання побоїв. Оголошення вироку відкладено до 16 січня.