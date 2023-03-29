Турист із Австралії побився з розлюченими мавпами в Таїланді

За інформацією Daily Mail, примат агресивно повівся щодо сина чоловіка, а потім блогер став на захист своєї сім’ї.

“Пара блогерів-інфлюенсерів з Австралії, 38-річний Райлі Уайтлум і 29-річна Елайна Караусу, була в Таїланді зі своїми синами: п’ятирічним Ленні і однорічним Дарвіном. Сім’я вирішила відвідати знаменитий пляж на островах Ко-Пхі-Пімо, відомих, та нерідкими випадками нападів мавп на людей.

Спочатку батьки привели дітей на пляж вранці, щоб показати їм мавп, але заманити тварин ближче їм не вдалося. Під час другої спроби “спілкування” зграя раптово почала поводитися агресивно: макаки почали шалено ритися в сумці з документами та телефонами сімейства, а потім розкидати їхні речі пляжем”, – описує інцидент видання.

Джерело пише, що коли Райлі підійшов до сумки, щоб повернути свої речі, одна з мавп накинулася на нього, а потім і на його однорічного сина.

“Переляканий батько був змушений бити диких тварин по голові, щоб врятувати дитину. Батько сімейства діяв швидко і однією рукою взяв свого сина так, що він був поза їхньою досяжністю, а інший замахнувся на хвостатих і вдарив одного з них, щоб відлякати. Дружина Райлі у цей момент пірнала в море з люлькою і уявлення не мала, що сталося”, – уточнює таблоїд.

У ході бою Райлі зумів відлякати тварин, але залишився з порізами та подряпинами, тому йому потрібно було терміново робити щеплення від правця та сказу.

“У мене була бійка з дюжиною мавп”, – каже Райлі своїй дружині на відео та показує поріз на руці: “Це зуби мавпи”.

Місцеві лікарі розповіли подружжю, що в середньому дві людини на день приходять до лікарні з укусами мавп. Пара зізналася, що не проводила “жодних досліджень”, перш ніж вирушити на пляж.

Австралійські блогери поділилися, що якби вони знали рівень небезпеки, то не поїхали б туди. У коментарях користувачі засумнівалися у щирості подружжя, адже це могло бути інсценування для “гарячого ролика”.

Подружжя-блогери Райлі та Елайна кинули роботу дев’ять років тому, будучи знайомі один з одним всього кілька тижнів, і вирушили подорожувати світом на човні. У пари мандрівників понад 1,74 мільйона передплатників у YouTube.