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Турпотік в Україну виріс: росіяни на другому місці

Гліб Парфененко
Турпотік на Україну виріс: росіяни на другому місці

Українські експерти зафіксували зростання турпотоку країни на 12.6% порівняно з минулим «ковидним» роком. Про це повідомило Державне агентство з розвитку туризму України на своїй сторінці у Facebook. Росіяни виявилися другим за кількістю тих, хто в’їжджає до сусідньої країни. Проте, ймовірно, статистика щодо тих, хто перетинає український кордон, може бути некоректною.

За даними агентства, понад 3 мільйони іноземних туристів відвідали Україну у січні-вересні 2021 року, що на 12.6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Очевидно, що українська державна агенція має на увазі під «туристами» абсолютно всіх, хто в’їжджає, що невірно і в результаті значно спотворює статистику.

«Перші дев’ять місяців 2021 року ознаменувалися поступовим відновленням туристичних потоків, як в Україні, так і у світі в цілому. Відбулася значна реорганізація туристичних маршрутів та збільшення кількості внутрішніх поїздок. Ми відзначаємо зростання кількості туристів в Україні на 12.6% порівняно з першими трьома кварталами 2020 року. У 2021 році на сьогодні на Україну прибуло понад 3 мільйони іноземців», – йшлося у повідомленні.

Так, станом на жовтень 2021 року 70% іноземців, які відвідують Україну, були європейцями, 25.5% туристів прибули з Азії, 3% туристів – з Північної Америки, 1.4% – з Африки, 0.6% та 0.2% з Океанії та Південної Америки .

За кількістю іноземців, які в’їжджають в Україну, до ТОП-15 країн увійшли:

  1. Молдова: 744,6 тис.
  2. Росія: 411.4 тис.
  3. Польща: 209.04 тис.
  4. Румунія: 200.4 тис.
  5. Білорусь: 199.6 тис.
  6. Туреччина: майже 172 тис.
  7. Угорщина: 152.4 тис.
  8. Німеччина: 111.7 тис.
  9. Ізраїль: 96.25 тис.
  10. США: 81,6 тис.
  11. Саудівська Аравія: 48.7 тис.
  12. Італія: 39,5 тис.
  13. Великобританія: 37.4 тис.
  14. Індія: 34.9 тис.
  15. Азербайджан: 33.4 тис.

Втім, європейські туристи, які виявилися лідерами згідно з цією статистикою, зазначили, що подорожувати Україною незручно: багато шосе напрочуд вузькі та порізані вибоїнами. Крім того, в країні немає високошвидкісної залізниці, а існуючі залізничні лінії часто проходять заплутаними, звивистими маршрутами, щоб обслуговувати якнайбільше міст.

Вихід для іноземних туристів один – мандрувати повітрям. Це значно дорожче, ніж подорож на поїзді або на машині. При цьому аеропорти, розташовані за межами київського Борисполя та Харківського міжнародного аеропорту, скромні з погляду розмірів та зручностей.

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