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Туроператори почали продаж турів на 2023 рік: кінець пандемії визначило основні напрямки відпочинку

Гліб Парфененко
Туроператори почали продаж турів на 2023 рік: закінчення пандемії визначило основні напрямки відпочинку

Туристи, як і раніше готові відпочивати і чекають тільки закінчення пандемії і пов’язаних з нею «раптових» карантинів. Цим керується британський туроператор Jet2 Holidays, який виставив в продаж програму літнього сезону 2023 року – це рекордний часовий проміжок між початком продажу турів і стартом самого сезону. Цікаво, чи послідують прикладу британців українські туроператори?

Згідно із заявою Jet2 Holidays, продау розпочато «відповідно з високим попитом з боку клієнтів. Туристи сподіваються, що хоча б через два роки пандемія перестане «скасовувати» поїздки і вони зможуть відпочити.

У число перших напрямків, які надійдуть у продаж в рамках програми літнього сезону 2023 року, згідно з заявою туроператора, входять Канарські острови, Балеарські острови, а також материкова Іспанія, далі йдуть Греція, Туреччина, Італія, Кіпр, Хорватія і Португалія. В рамках програми літнього сезону 2023 року Jet2holidays планує здійснити понад 135 щотижневих рейсів на Канарські острови, більше 150 щотижневих рейсів на Балеарські острови, приблизно 200 щотижневих рейсів в 14 пунктів призначення в Греції і приблизно 120 щотижневих рейсів до Туреччини.

Що стосується пунктів відправлення, то в основному британський туроператор розраховує на регіони. Вильоти будуть виконуватися в першу чергу з аеропортів Белфаста, Бірмінгема, Брістоля, Манчестера і Станстед.

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