Туристів не буде: туризм Таїланду обурився цінами, зажадавши їх знизити майже вдвічі

Незважаючи на старання влади Таїланду зробити всі свої напрями «курортами для багатих», місцева туристична влада закликає подумати про туристів з обмеженим бюджетом. Зокрема, у зв’язку з поновленням програми Test & Go з 1 лютого (подробиці можна прочитати за цим посиланням) тайські туроператори закликали зробити ПЛР-тестування для туристів доступнішим – зараз цінник на цю процедуру явно вкрай завищений: надприбутки отримають лише фармкомпанії, а туризм через це втратить значну частину потенційного турпотоку.

Нагадаємо, оновлена ​​схема в’їзду Test & Go тепер вимагає, щоб ті, хто прибув з-за кордону, бронювали готель у 1-й та 5-й день свого перебування, і кожного з цих днів складали ПЛР-тест. Нові вимоги викликають у тайських туроператорів побоювання, що туристів відлякають додаткові витрати, зокрема, другий тест ПЛР.

Як заявив Ратчапорн Пулсаваді з Асоціації туризму острова Самуї каже, що ПЛР-тести на острові зараз коштують 2200 бат (1900 гривень). За його оцінкою, ця ціна має бути знижена хоча б до 1500 бат (близько 1300 гривень за поточним курсом). Як додав експерт, «інакше це може стати стримуючим фактором для молодих людей, які подорожують із обмеженим бюджетом».

Він також заявив, що розраховує на те, що уряд може зрештою скасувати цю вимогу. «Коли через 1-2 місяці вірусна ситуація буде під контролем, уряду слід пом’якшити правило, зажадавши лише одного тесту ПЛР», – заявив експерт. Підтримали його і багато готелірів.

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