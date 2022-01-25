Туристам, які ухиляються від карантину в Таїланді, пригрозили в’язницею

Глава Туристичного управління Таїланду (ТАТ) Ютасак Супасорн заявив, що уряд королівства обговорює з Управлінням Таїланду страхової комісії (OIC) варіанти страховок для вакцинованих іноземних туристів, які покривали б витрати на карантин при виявленні легких або безсимптомних випадків коронавірусу на відпочинку. Про це 24 січня повідомляє The Bangkok Post.

За словами чиновника, вартість такого полісу складатиме від 800 бат (приблизно 700 грн. – ред.). За цінами 10-денної вимушеної обсервації в готелях – від 30 тис. бат (26 тис. грн.).

Керівник TAT нагадав, що на останньому засіданні таїландського CCSA – Центру управління ситуацією з COVID-19 – було зазначено: туристи мають оплачувати карантин за власний рахунок, якщо їхня страховка не покриває подібних витрат. «Це означає, що при відмові розрахуватися за виставленим рахунком мандрівник постане перед судом. Як і керівництво готелю, яке припустило, що їх гість із позитивним ПЛР-тестом уникнув обсервації», – пояснив Ютасак Супасорн.

Випадки «втечі» з готелів туристів, у яких виявлено квід, стають все частіше, зазначає президент Асоціації готелів Таїланду (THA) Маріса Сукосол Нунбхакді. Деякі мандрівники просто неспроможні оплачувати суми за непередбачені витрати, часом необгрунтовані. Наприклад, один із готелів Паттайї, стандартна вартість проживання в якому становить близько 2 тис. бат (1.7 тис. грн.) на добу, за обсервацію просить утричі більше – 6,5 тис. бат (5.6 тис. грн.). При цьому жодних додаткових витрат готель не несе, адже обслуговування карантинного постояльця відрізняється лише тим, що йому потрібно доставляти їжу в номер, та й це робиться за додаткову плату. Також раніше ми писали про те, що Тепер туристів до Таїланду пускатимуть за новою державною програмою

Не виключено, що найближчим часом страхові таїландці розроблять спеціальні поліси для туристів, які потрапили на вимушену обсервацію. Проте поки що навіть не обговорюється страхування карантину тих, хто контактував із хворим. Тим часом його тривалість, як правило, довша, ніж для самого інфікованого – 2 тижні. Нагадаємо, медичні поліси виїжджаючих за кордон покривають тільки витрати на лікування ковіда в госпіталі, але не на ізоляцію при легких і безсимптомних випадках, а також після контакту з коронавірусом, що заразився.

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