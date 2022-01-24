Туристам роз’яснили, чому не варто обертати валізи багажною плівкою

Найближчим часом обертати валізи багажною плівкою може стати незаконним – принаймні в Європі, і це буде зроблено з екологічних міркувань. А поки що екологічно свідомі громадяни намагаються вплинути на совість туристів через соцмережі.

Примітка: Раніше турпром писав, що «Туристка поділилась секретом, як вмістити у свою ручну поклажу якнайбільше речей».

Так, жива дискусія щодо упаковки багажу в плівку розгорнулася на соцмережі питань і відповідей Quora. Турист намагався з’ясувати, чи є якась користь у загортанні багажу, чи це порівняно чесне відібрання грошей у населення? Частина коментаторів підтримала ідею упаковки – за їхніми словами, це корисно для захисту валізи, проте більше голосів проти.

Причому акцент був зроблений не на втраті гаманця туриста, але на екології. Експерти вказали на негативний вплив на навколишнє середовище тієї кількості пластику, яка використовується тільки для того, щоб загорнути валізу, після чого пластик викидається в аеропорту прибуття.

«Ви купуєте валізу, яка може витримати кілька ударів. На мою думку, пластик – це ганьба для довкілля», – пише один із туристів. «Це дуже погана ідея. Ви споживаєте багато пластику, який викидається одразу після поїздки. Це має бути незаконно!» – закликають вони.