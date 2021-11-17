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Турист розкрив секрет, як до посадки в літак отримати більше місця для ніг

Гліб Парфененко
Турист розкрив секрет, як до посадки в літак отримати більше місця для ніг

Лайфхак, дуже корисний для високих туристів, представив у своєму Instagram експерт із подорожей Захарі Абель. Як він з’ясував, одне з розширень Google Авіаквитки може показати туристам, на яких рейсах найбільше місця для ніг. Принаймні йдеться про американських авіаперевізників.

Це лайфхак для Google Flight, про який ви, можливо, не знали. Допустимо, ви хочете поїхати з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка з 12 по 16 листопада. Ви бачите, що JetBlue, United та Delta мають однакову ціну. І що ж найкращий варіант? Знайдіть Legrooms for Google Авіаквитки – це розширення, яке можна додати до браузера Chrome», – радить експерт.

 

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Публикация от Zachary Burr Abel (@zacharyburrabel)

Із застосуванням цієї програми туристу стає відомо, скільки місця в сантиметрах для ніг у нього буде на якому місці. Для бізнес-класу це розширення пояснює, які крісла розкладаються повністю в площину, а які ні.

Відео в результаті лайкнули більше тисяч разів, і багато хто сказав, що це чудова порада. “Кращий лайфхак за рік”, – заявляють коментатори. «Від високого пасажира, що часто літає… дякую!»

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