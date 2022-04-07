Турагентам радять шукати альтернативу російським платформам

Профільний сайт для турбізнесу в Україні turprofi.com.ua опублікував рекомендацію Української асоціації турагентств щодо онлайн-сервісів російського походження.

«Якщо ви вже придбали продукт і він не потребує подальшого супроводу з боку розробників, то можливі проблеми обмежуються лише потенційною вразливістю через бекдори та/або передачу вашої інформації на сервери в РФ», – йдеться в повідомленні (переведення з української мови) . «Якщо придбаний раніше сервіс потребує абонентської плати, пошук альтернатив стає нагальною необхідністю», – звертається УАТА до турагентств.

Асоціація наводить список ІТ-продуктів, пояснюючи, що для зручності розділила його на категорії.

До блоку CRM та сервісів для підбору туру включені як глобальні компанії (1С та «Бітрікс»), так і суто професійні системи: Qui-Quo, ЮОН, «САМО-тур», «Майстер-Тур», «Майстер-Агент», MAG.Travel, NEMO Travel. У пошуку авіаквитків – лише один учасник: Aviasales.

У списку також враховано: платформу для вебінарів; компанії, що надають послуги email-маркетингу; інструментарій для сайтів та обміну скріншотами/файлами.

Автор публікації на інформаційному ресурсі зазначає, що учасники ринку перебувають у обговоренні альтернатив, наприклад «САМО-туру». У профільній групі називають tourismpro.com.ua. «Втім, на момент відновлення турбізнесу в Україні може бути створено нове програмне забезпечення, тому подумати про заміну сервісів можна і після перемоги», – робить прогноз turprofi.com.ua.