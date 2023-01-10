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Цунамі з ануляцій турів обрушилася на Таїланд: туристи побігли від нових правил королівства

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо причину, чому до Таїланду не хочуть їхати іноземні туристи, незважаючи на відкриття кордонів

Необачне рішення про повернення антиковідних заходів обернулося для Таїланду справжнім «цунамі» з ануляцій. При цьому не факт, що всі туристи, які скасували поїздку, вирішать повернутися після того, як уряд Таїланду скасував власне рішення, пише видання The Thaiger з посиланням на профільні асоціації турбізнесу.

Так, як заявили в керівництві Асоціації турагентств Пхукета (PTA), на момент неділі лише зі Скандинавії було мінімум 1000 скасування бронювань готелів, причому скасування приходило одне за одним. Як заявив президент-консультант Асоціації PTA Пхумкіт Рактаєнгам, власники бізнесу на Пхукеті були вкрай обурені таким «подарунком» з боку влади і не згодні з недавніми заходами уряду.

За їхніми словами, іноземні турфірми, з якими вони контактують, також були збентежені та обурені, а також нагадували, що тайська влада дала обіцянки, що не будуть вводити жодних нових заходів проти Covid. Так, із Британії надійшла претензія, згідно з якою Таїланд має заздалегідь повідомляти туристичну галузь, тому що більшість клієнтів цієї турфірми забронювали відпустку без жодних обмежень, і тепер їм світять масові відмови. Також і турфірми з Німеччини та Скандинавських країн були змушені повернути кошти багатьом своїм клієнтам, які скасували поїздки, і зливали законне обурення на тайських колег. Зміни зачепили й Росію, причому, як запевняють тайські ЗМІ, туристам з країни агресора мова зайшла навіть про відміну чартерів.

У результаті ще в неділю представники РТА направили листа до відповідних урядових відомств, «щоб запропонувати рішення, яке найкраще підходить для тайської економіки». Нагадаємо, Таїланд оперативно «дав задній хід» з приводу повернення ковідних обмежень: нові правила не встигли опрацювати й півдня, як уряд офіційно оголосив про їхнє скасування. Міністр охорони здоров’я Таїланду Анутін Чарнвіракул виступив із заявою, в якій офіційно скасував політику, яка вимагає від відвідувачів пред’являти докази вакцинації проти COVID-19. Як причину він послався на достатній рівень імунізації у Китаї та у всьому світі. Щоправда є ризик, що «розхльобувати» іміджеві наслідки необачного рішення Таїланду доведеться набагато довше…

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