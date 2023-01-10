Цунамі з ануляцій турів обрушилася на Таїланд: туристи побігли від нових правил королівства

Необачне рішення про повернення антиковідних заходів обернулося для Таїланду справжнім «цунамі» з ануляцій. При цьому не факт, що всі туристи, які скасували поїздку, вирішать повернутися після того, як уряд Таїланду скасував власне рішення, пише видання The Thaiger з посиланням на профільні асоціації турбізнесу.

Так, як заявили в керівництві Асоціації турагентств Пхукета (PTA), на момент неділі лише зі Скандинавії було мінімум 1000 скасування бронювань готелів, причому скасування приходило одне за одним. Як заявив президент-консультант Асоціації PTA Пхумкіт Рактаєнгам, власники бізнесу на Пхукеті були вкрай обурені таким «подарунком» з боку влади і не згодні з недавніми заходами уряду.

За їхніми словами, іноземні турфірми, з якими вони контактують, також були збентежені та обурені, а також нагадували, що тайська влада дала обіцянки, що не будуть вводити жодних нових заходів проти Covid. Так, із Британії надійшла претензія, згідно з якою Таїланд має заздалегідь повідомляти туристичну галузь, тому що більшість клієнтів цієї турфірми забронювали відпустку без жодних обмежень, і тепер їм світять масові відмови. Також і турфірми з Німеччини та Скандинавських країн були змушені повернути кошти багатьом своїм клієнтам, які скасували поїздки, і зливали законне обурення на тайських колег. Зміни зачепили й Росію, причому, як запевняють тайські ЗМІ, туристам з країни агресора мова зайшла навіть про відміну чартерів.

У результаті ще в неділю представники РТА направили листа до відповідних урядових відомств, «щоб запропонувати рішення, яке найкраще підходить для тайської економіки». Нагадаємо, Таїланд оперативно «дав задній хід» з приводу повернення ковідних обмежень: нові правила не встигли опрацювати й півдня, як уряд офіційно оголосив про їхнє скасування. Міністр охорони здоров’я Таїланду Анутін Чарнвіракул виступив із заявою, в якій офіційно скасував політику, яка вимагає від відвідувачів пред’являти докази вакцинації проти COVID-19. Як причину він послався на достатній рівень імунізації у Китаї та у всьому світі. Щоправда є ризик, що «розхльобувати» іміджеві наслідки необачного рішення Таїланду доведеться набагато довше…