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Цукерка не допомагає: Що робити, щоб у літаку не закладало вуха

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Цукерка не допомагає: Що робити, щоб у літаку не закладало вуха

Через перепад тиску в літаку при зльоті та посадці може сильно закладати вуха. Особливо важко це переносять чутливі люди, а також ті, хто має сильний тиск у черепній коробці. Якщо раніше авіакомпанії роздавали цукерки, то тепер пасажирам доводиться запасатись своїми. Однак і вони не завжди допомагають. Про те, що робити у таких випадках – у матеріалі “ДІП”.

Прийом дайвера

Цей рух використовують дайвери, що опускаються на серйозну глибину. Там вони теж відчувають серйозні перепади тиску, тому вміють добре впоратися із фізіологічними наслідками. Завдяки тому, що вони були першовідкривачами, дію назвали прийомом дайвера.

Вам треба затиснути носа однією рукою і проковтнути слину. Внаслідок цього тиск у вухах відновлюється і вони більше не закладені.

Маневр Вальсалави

Цей прийом названий на честь анатома та лікаря з Болоньї Антоніо Вальсальви. Він описав євстахієву трубу і вигадав цю вправу, яка вирівнює тиск у вухах. Цим способом, до речі, користуються космонавти. Як можливості затиснути ніс у скафандрі у них немає, існує спеціальний пристрій вальсальва, яку також використовують для того, щоб почухати ніс.

Повітря під тиском допомагає боротися із закладеністю вух, і зробити це можна за допомогою носа у тому числі. У першому випадку вам потрібно вдихнути повітря ротом, потім затиснути ніс і спробувати “видихнути” через вуха. Повітря під тиском знизить закладеність вух.

Будь-які ковтальні рух

Глотальні рухи допомагають знизити тиск у вухах. Так, смоктання цукерки, пиття через соломинку та жування жуйки ідеально підійде для того, щоб знизити тиск у вухах.

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