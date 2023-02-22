Це дешевше, ніж платити іпотеку: Як пенсіонери переїхали на круїзний лайнер

Все життя працюєте, а на пенсії мрієте відпочити у заміському будинку? Подумайте про нескінченний круїз на борту океанського лайнера. Тим більше, що коштує це дешевше, ніж життя на березі, передає Aussiedlerbote.de.

Витрати на будинок більше, ніж на круїзи

Річард та Анджеліна Берк вийшли на пенсію і вирішили, що можуть собі дозволити життя на зроблені раніше заощадження. Але витрати на власність виявилися вищими, ніж вони очікували. Пенсіонери продовжували оплачувати іпотеку, платити за інтернет та електрику, перераховувати податки та оформлювати страховку. А ще необхідно купувати продукти, бензин для машини та робити інші повсякденні покупки. Все це вимагало не менше 3,5 тисяч доларів на місяць.

Анджеліна, яка раніше працювала бухгалтером, зробила розрахунки та дійшла несподіваного висновку. Як виявилося, жити на круїзному лайнері виявляється вигіднішим для них, ніж у власному будинку.

За словами пари, круїзний лайнер гарний тим, що ти платиш певну суму і отримуєш сервіс за схемою “все включено”. Тобто у розпорядженні туристів – комфортабельна кімната, повноцінне харчування, розваги на борту. А як бонус – можливість відвідати різні країни та місця, куди раніше через роботу поїхати не вийшло.

Чоловік і дружина вже відвідали Маямі та Багами, Мексиканську Рів’єру, Нідерланди, Центральну Америку. Але зараз вони зробили невелику паузу та залишились на суші. Причиною цього стало швидке народження четвертого онука.

Після цього круїзи продовжаться. У планах подружжя Берк – плавання, яке займе близько 9 місяців із невеликими перервами між рейсами. Однак і під час цих перерв вони не витрачають гроші. Річард і Анджеліна живуть у гостях у своїх друзів або винаймають кімнати, користуючись накопиченими за круїзи кредитними балами.

Що із “земними” справами та майном

Із сушею мореплавців уже майже нічого не пов’язує. Будинок і автомобіль все ще залишаються у їхній власності, але пенсіонери планують позбутися цього “якоря” найближчим часом. Їхні діти живуть у власному котеджі і можуть самостійно дбати про себе.

До речі, подібне рішення не є чимось незвичним. Чимало пенсіонерів зі США та Європи вирушають до круїзів, які можуть тривати місяцями. Це стає настільки популярним, що деякі оператори круїзів розглядають можливість запровадження спеціальних довгих круїзів для подібних клієнтів.