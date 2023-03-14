ТОП місць для спортивного туризму у 2023 році

Спортивний туризм полягає у здійсненні поїздок, пов’язаних зі спортивною тематикою. У широкому сенсі, цей термін можна розуміти як подорож з метою зайнятися спортом або помилуватися спортивним видовищем, а також дізнатися про спорт як культурне явище в пасивній формі (наприклад, відвідавши музей спорту), не пов’язаним з виконанням підвищених фізичних навантажень. Спортивний туризм також можна поділити на такий, у якому основним мотивом є присвячення вільного часу заняттям спортом, і такий, у якому спортивна діяльність має лише другорядне значення як спосіб проведення вільного часу.

У цьому матеріалі ми розглянемо ТОП місць, де можна зайнятися пішохідним туризмом у 2023 році. Якщо Ви любите робити ставки на спорт і грати в казино, але плануєте подорож, то завжди можна скачать Mostbet UZ – додаток, який дозволить бути в курсі спортивних подій і укладати парі з будь-якої точки земної кулі.

Найкращі місця для пішохідного туризму у 2023 році

У світі є багато пішохідних маршрутів, після подолання яких Ви вже ніколи не будете колишніми. Це маршрути, які прокладені вздовж лісів, морів, пустель, в оточенні краси природи.

Шлях через 88 храмів (Японія, Сікоку)

Це місце є найменшим із найбільших островів Японії – Сікоку, який на менш ніж 19 квадратних кілометрах збирає цілих 88 храмів. Храми в Сікоку досить скромні, але в кожному є свої пам’ятки. Їхні ворота захищені кам’яними статуями стражників, а перед входом стоїть дзвін, у який повинен дзвонити кожен паломник, сповіщаючи таким чином про своє прибуття. У цих місцях природа збереглася в незайманому вигляді.

Путівники Сикоком рекомендують планувати подорож у період цвітіння сакури, тобто. з березня (точний час цвітіння сакури щороку вказується в японських новинах, через часті погодні аномалії буває складно спланувати заздалегідь). Червень, липень – сезон дощів, тому цей період для подорожі ми не радимо, серпень та вересень – спекотне літо, коли важко подорожувати, особливо пішки та з рюкзаком у спеку та вологість.

Пішохідний трек навколо Аннапурни (Непал)

Маршрут повний пригод і дуже мальовничий, тут Ви знайдете все, від пишних зелених джунглів до місячного пейзажу, і все це під пильним поглядом чотирьох вершин масиву Аннапурни. Трек навколо Аннапурни триває до 20 днів (залежно від Ваших сил і бажань). Щороку цим маршрутом проходить приблизно 20 000 любителів спортивного туризму. Маршрут має довжину 211 кілометрів, при цьому перепади по висоті становлять від 800 до 5416 метрів.

Під час маршруту Ви можете скористатися послугами носія, який нестиме Ваш багаж протягом усього маршруту, а також гіда, який допоможе в організації проживання та познайомить із культурою Непалу.

Національний парк Зайон (Колорадо, США)

Важко описати словами надзвичайну красу та неповторний характер цього місця. Вузький каньйон, оточений 455-метровими скельними монолітами, висячими садами, водоспадами, величезними кам’яними брилами, піщаними пляжами, дивовижними утвореннями, висіченими в скелях річкою. Це місце було визнано журналом National Geographic п’ятим списком найкрасивіших пішохідних маршрутів США. Воно ідеально підходить для пішохідного спортивного туризму.

У національному парку Зайон є багато привабливих пішохідних маршрутів різної складності. Angels Landing і The Narrows – одні з найпопулярніших, але й найскладніших. Перший із них — Angels Landing, вважається найскладнішою гірською стежкою у США. Ущелина, що протікає вздовж річки Діви, доступна влітку і може бути перетнута, коли рівень води в річці досить низький. Довжина каньйону становить 24 кілометри, глибина 800 метрів.

Полярний маршрут (Гренландія)

Цей маршрут представляє стежку завдовжки 160 кілометрів, що йде вздовж узбережжя Гренландії, що починається в місті Кангерлуссуак. Вона йде повз льодовик у порту Сісімуту, який є другим у світі за своїми розмірами. Пішохідний маршрут йде вздовж мальовничих місць. Тут Ви побачите чисту, спокійну річку, спуститеся на дно льодовикового щита, насолодитеся красою озера Tasersiaq, яке є найдовшим у Гренландії.

Сходи в небо (Гавайї)

Сходи в небо були побудовані ВМС США в 1940-х роках. Вона служила солдатам, які керували радіостанцією на вершині Пуу-Кеахі-а-Кахо. Згодом сходами стали скористатися і туристи. Їх не бентежило, що 1987 року її закрили для загального користування. Незважаючи на заборону на в’їзд, порушення якого каралося великим штрафом, багато людей зважилися на небезпечне сходження Сходами Хайку.

Сьогодні стежка Хайку представляє культовий екстремальний маршрут, де потрібно подолати маршрут, що складається з понад 4000 сходинок. Щоб подолати маршрут в обидві сторони, потрібно пройти шлях 35 кілометрів. Його часто згадують як найкращий маршрут для пішохідного спортивного туризму. Але при цьому він також є одним з найнебезпечніших.