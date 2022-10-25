Топ-5 переваг пішого туризму для вашого здоров’я

Піший туризм — це захоплення, що не має вікових та соціальних обмежень. Для деяких можливість вибратися з міських квартир, посиденьки біля багаття, проживання в наметах та похідна їжа стають головним захопленням у житті. Топ-5 переваг пішого туризму для здоров’я – у матеріалі Dip.org.ua.

Підвищує фізичну форму

Усього 1 годину трекінгу може спалити понад 500 калорій, залежно від рівня нахилу та ваги рюкзака, який ви несете. Похідні стежки часто м’якіші на стиках, ніж асфальт або бетон, тому ударне навантаження на кісточки і коліна менше в порівнянні з бігом. Якщо ви прямуєте на пагорби, результати втрати ваги будуть ще кращими. Ви не тільки спалюєте більше калорій, а й сама висота також виявляється союзником у втраті ваги.

Діабет під контролем

Регулярні походи допомагають вам контролювати або навіть запобігати діабету, знижуючи рівень цукру в крові. Піші прогулянки дають вашим м’язам тренування, яке виводить глюкозу з крові для вироблення енергії. Фактично піший туризм у два рази ефективніший при видаленні цукру в крові та поліпшенні толерантності до глюкози.

Зниження артеріального тиску та холестерину

Похід стежками на регулярній основі знижує тиск і рівень холестерину, тим самим знижуючи небезпеку серцевих захворювань та інсульту для людей з високим ризиком.

Спілкування з природою

Перебуваючи на природі, далеко від хаосу нашого повсякденного життя та технологій, можна дозволити людям поєднуватися з собою та природою таким чином, щоб це забезпечувало мир та почуття благополуччя. Крім того, таке якісне спільне дозвілля можна легко організувати з дітьми.

Для того, щоб похід у гори був приємним і для батьків, і для дітей, можна вибрати такий маршрут, на якому є зручності для туристів.

Соціальна активність

Взаємодія з великою туристичною спільнотою спонукає вас займатися своїм тренуванням як спосіб життя, а не рутинної роботи, через яку ви, швидше за все, дотримуватиметеся її протягом тривалого часу.