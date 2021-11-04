ТОП 10 найкращих країн, регіонів та міст для подорожей Best in Travel 2022

Наприкінці 2021 року ми раді представити вам повний список Best in Travel 2022 – абсолютно новий набір напрямків для нового року подорожей.

Ці напрями охоплюють всю земну кулю і дозволяють вам, мандрівникові, випробувати найрізноманітніші захоплюючі враження – від походу фіордами в Ісландії до показу мод від дизайнера-початківця в Нігерії. Ретельно відібраний нашими редакторами наш список покликаний надихнути і схвилювати вас, а також допомогти втілити в реальність ваші мрії про подорож 2022 року.

Звичайно, ми живемо у складному туристичному ландшафті. Оскільки глобальна пандемія продовжує впливати на постійно мінливі місця по всьому світу, ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти баланс між подорожами та безпекою, та почуття обережності поряд із нескінченним почуттям спраги мандрівок. Тому наш список 2022 року, який наведений нижче в повному обсязі, є як списком на майбутнє, так і списком для відвідування зараз.

У найближчі місяці, коли світ продовжить повертатися до подорожей, ми представимо цілу серію нових історій, відеоінтерв’ю та посібників про те, як перетворити наш список Best in Travel на реальність вашої подорожі, чи то в 2022 році, чи в майбутньому.

А поки що повний список:

Найкращі країни

1. Острови Кука

2. Норвегія

3. Маврикій

4. Беліз

5. Словенія

6. Ангілья

7. Оман

8. Непал

9. Малаві

10. Єгипет

Найкращі регіони

1. Вестфіорди, Ісландія

2. Західна Вірджинія, США

3. Сішуанбаньна, Китай

4. Узбережжя спадщини Кента, Великобританія

5. Пуерто-Ріко

6. Сікоку, Японія

7. Пустеля Атакама, Чилі

8. Сценічний край, Австралія

9. Острів Ванкувер, Канада

10. Бургундія, Франція

Найкращі міста

1. Окленд, Нова Зеландія

2. Тайбей, Тайвань

3. Фрайбург, Німеччина

4. Атланта, США

5. Лагос, Нігерія

6. Нікосія/Лефкосія, Кіпр

7. Дублін, Ірландія

8. Меріда, Мексика

9. Флоренція, Італія

10. Кенджу, Південна Корея