Тайський пляж визнаний найкращим на Землі в 2023 році, а 4 інших увійшли до Топ-100

П’ять тайських пляжів потрапили до рейтингу «найкращих пляжів на землі у 2023 році». Один із них очолив цей рейтинг, а чотири інших також увійшли до топ-100, причому серед перших десятків. Про це повідомили тайські ЗМІ, які послалися на рейтинг британського веб-сайту World Beach Guide. Переможцем став пляж острова Ко Крадан біля узбережжя провінції Транг був визнаний найкращим із «100 найкращих пляжів на Землі 2023 року».

Українським туристам пляж-переможець не надто відомий. Острів Ко Крадан входить до 40 островів Транг, що лежать біля Андаманського узбережжя Таїланду. «Масовою» туристичною інфраструктурою, на відміну навіть від сусіднього острова Ко Мук — тут немає сіл, лише кілька невеликих курортів та магазинів, а більшість острова — це частина національного парку Хат Чао Май.

Також до «100 найкращих пляжів на Землі 2023 року» увійшли ще чотири тайські пляжі. У першу десятку на дев’яте місце потрапив пляж Рейлі в провінції Крабі, пляж Фрідом на Пхукеті посів вісімнадцяте місце, а двадцять перше – пляж Лаєм на острові Ко Яо Яй у провінції Пханг Нга. Замикає список пляжів Танот Бей на острові Ко Тао в Сураті, провінція Тані, який опинився на 44 місці.