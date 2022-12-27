Таїланд зробив шикарний подарунок туристам: тепер там все безкоштовно

Для туристів, небайдужих до культури Таїланду та пізнавальних екскурсій, тайська влада зробила шикарний новорічний подарунок. Департамент витончених мистецтв Таїланду безкоштовно відкрив усі національні музеї та історичні місця королівства. Щоправда, точно під Новий рік — з 30 грудня 2022 року по 2 січня 2023 року. А також порекомендував у тайській пресі найцікавіше для туристів.

Так, у Національному музеї Чао Сам Прайя в Пхра Накхон Сі Аюттхая на туристів чекає нова виставка, де представлені історичні золоті прикраси стародавнього періоду Аюттхая (1351–1767). Національний музей Бангкока представить «дуже шановане зображення Будди Пхра Пхутта Сіхінг, друге за важливістю після Смарагдового Будди», яке було привезено до Бангкока з Чіангмая в 1795 році віце-королем Маха Сурою Сінгханатом, братом короля Рами I.

Також у період з 30 грудня по 2 січня у Національному музеї з 16:00 до 20:00 відбуватимуться заходи «Ніч у музеї». Цікавим для туристів може стати те, що вони включатимуть кулінарні демонстрації від всесвітньо відомих кухарів.

Ще один абсолютно безкоштовний атракціон чекає на туристів на курорті Паттайя – це шоу феєрверків. «Яка була скасована, а потім знову дозволена», – повідомляють місцеві ЗМІ. Також вони попереджають туристів, що скоротиться святкування Нового року на популярній бангкокській вулиці Каосан Роуд – святкування збережеться, але до ранку не затягнеться.