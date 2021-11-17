Таїланд заявив, коли знову відкриє доступ туристів до знаменитої пам’ятки Леонардо Ді Капріо

З 1 січня 2022 року Таїланд знову планує відкрити для туристів одну з найвідоміших пам’яток країни – затоку Майя у тайському національному парку Хат-Ноппарат Тара-Му-Ко-Пхі-Пхі. Щоправда, туристів туди допускатимуть із великими обмеженнями.

Зазначимо, закриття цієї пам’ятки для відвідування сталося задовго до коронавірусу – ще в червні 2018 року затоку Майя, прославлену серед туристів завдяки фільму 2000 року «Пляж» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, закрили для відвідування туристами. Справа в тому, що визначна пам’ятка була дуже популярна – пляж приймав не менше 5 тис. чоловік на день і на природі острова це позначалося не найкращим чином.

«Затока Майя постійно привертала увагу туристів з усього світу. Але це також спричинило погіршення природної території, особливо коралів. Ми закрили відвідування затоки Майя, щоб відродити та відновити її. І зараз він повернувся в добрий стан», – заявив міністр природних ресурсів і навколишнього середовища Варавут Сілпа-Арча.

Нові правила відвідування для туристів будуть наступні: човни з туристами не зможуть заходити прямо в бухту, відвідувачів висаджуватимуть на спеціальному пірсі з протилежної частини острова. Нагадаємо, бухта розташована на острові Пхі-Пхі-Ле, який не має власного населення – площа острова лише близько 6.6 кв. км, більшу частину яких займають вапняні скелі. Також обмежать і кількість відвідувачів: тільки восьми швидкісним катерам буде дозволено одночасно прибувати на острів, а відвідування будуть обмежені однією годиною, щонайбільше 300 туристів в одне відвідування. Час також буде обмежений з 10:00 до 16:00 щоденно.

«Уряд наразі працює над завершенням будівництва нових пірсів та створенням спеціально відведених територій для водних заходів, які будуть готові до відкриття 1 січня», – додав тайський міністр.

В даний час дозволені тільки екскурсії до пляжу, але човни повинні зупинятися на його зовнішньому кордоні. Також дозволено снорклінг у передній частині бухти у спеціально відведених зонах.