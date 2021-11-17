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Таїланд заявив, коли знову відкриє доступ туристів до знаменитої пам’ятки Леонардо Ді Капріо

Гліб Парфененко
Таїланд заявив, коли знову відкриє доступ туристів до знаменитої пам'ятки Леонардо Ді Капріо

З 1 січня 2022 року Таїланд знову планує відкрити для туристів одну з найвідоміших пам’яток країни – затоку Майя у тайському національному парку Хат-Ноппарат Тара-Му-Ко-Пхі-Пхі. Щоправда, туристів туди допускатимуть із великими обмеженнями.

Зазначимо, закриття цієї пам’ятки для відвідування сталося задовго до коронавірусу – ще в червні 2018 року затоку Майя, прославлену серед туристів завдяки фільму 2000 року «Пляж» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, закрили для відвідування туристами. Справа в тому, що визначна пам’ятка була дуже популярна – пляж приймав не менше 5 тис. чоловік на день і на природі острова це позначалося не найкращим чином.

Таїланд заявив, коли знову відкриє доступ туристів до знаменитої пам'ятки Леонардо Ді Капріо
Пляж, прославлений фільмом Леонардо Ді Капріо, нарешті знову відкривається після того, як був закритий на 4 роки через надмірний туризм

«Затока Майя постійно привертала увагу туристів з усього світу. Але це також спричинило погіршення природної території, особливо коралів. Ми закрили відвідування затоки Майя, щоб відродити та відновити її. І зараз він повернувся в добрий стан», – заявив міністр природних ресурсів і навколишнього середовища Варавут Сілпа-Арча.

Нові правила відвідування для туристів будуть наступні: човни з туристами не зможуть заходити прямо в бухту, відвідувачів висаджуватимуть на спеціальному пірсі з протилежної частини острова. Нагадаємо, бухта розташована на острові Пхі-Пхі-Ле, який не має власного населення – площа острова лише близько 6.6 кв. км, більшу частину яких займають вапняні скелі. Також обмежать і кількість відвідувачів: тільки восьми швидкісним катерам буде дозволено одночасно прибувати на острів, а відвідування будуть обмежені однією годиною, щонайбільше 300 туристів в одне відвідування. Час також буде обмежений з 10:00 до 16:00 щоденно.

Надмірний туризм пошкодив корали та дику природу.
Надмірний туризм пошкодив корали та дику природу.

«Уряд наразі працює над завершенням будівництва нових пірсів та створенням спеціально відведених територій для водних заходів, які будуть готові до відкриття 1 січня», – додав тайський міністр.

В даний час дозволені тільки екскурсії до пляжу, але човни повинні зупинятися на його зовнішньому кордоні. Також дозволено снорклінг у передній частині бухти у спеціально відведених зонах.

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