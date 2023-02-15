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Таїланд запроваджує туристичний збір для іноземців

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таїланд запроваджує туристичний збір для іноземців

Уряд Таїланду затвердив постанову про туристичний збір, який почнуть стягувати з мандрівників, які прибувають до країни. Про це повідомив міністр туризму та спорту Пхіпхат Ратчакітпракан.

“Прийнято рішення затвердити постанову про туристичний збір у сумі 150 батів з мандрівників, які прибувають до Таїланду через морські або сухопутні кордони, та 300 батів з тих, хто прибуває повітряним шляхом”, – повідомив міністр.

Дія збору розпочнеться 1 червня 2023 року. З мандрівників, які знаходяться на території Таїланду лише одну добу, платня не стягуватиметься, додав глава мінтуризму.

Податок на туристів також називають курортним податком. Його головна мета – акумулювання коштів на потреби сфери туризму, наприклад, підтримка інфраструктури, покращення екології курортних зон, поточний ремонт готелів та багато іншого.

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