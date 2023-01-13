Таїланд вводить збір із туристів при в’їзді: брати будуть по 10$, оголошено дату

Уряд Таїланду анонсував новий туристичний збір із іноземних мандрівників за в’їзд до країни. Податок набуде чинності вже цього року. Його вартість складе 300 бат (332 гривень за поточним курсом).

За повідомленням місцевих ЗМІ з посиланням на міністра туризму і спорту Пхіпхата Ратчакітпракарна, влада Таїланду реалізує туристичний податок, що давно обговорюється, активація якого запланована на початок червня 2023 року.

Спочатку планувалося запровадити збір для іноземних мандрівників на початку минулого року, але ідея була відкладена після поширення варіанта Covid-19 Omicron та подробиць про те, як уряд планує збирати гроші. «Зібрані гроші підуть на підтримку туристів, які постраждали в аваріях, та розвиток туристичних напрямків. Збори не стягуватимуться з іноземців, які мають дозволи на роботу та прикордонні перепустки», — пояснив чиновник.

Туризм є найважливішим сектором другий за величиною економіки Південно-Східної Азії, і до пандемії нею припадало близько 12% валового внутрішнього продукту. “За прогнозами, витрати на туризм цього року складуть не менше 2.38 трлн бат”, – додав він.

Як показав досвід останніх років, оголошення планів владою Таїланду та їх реалізація — це дві різні речі. Так, ще минулого тижня активно обговорювалося питання про тестування/подання негативних результатів тестування китайських мандрівників, а потім і всіх іноземних туристів. План практично набув чинності, проте в останній момент тайські чиновники передумали. Згідно з новими умовами, відпочиваючі можуть в’їжджати, не пред’являючи доказів вакцинації, хоча все ще існують «сірі зони» щодо того, чи потрібно туристам мати будь-яку медичну страховку для в’їзду в королівство чи ні.

Минулого року уряд оголосив, що туристичний збір застосовуватиметься до всіх іноземців «без винятку» і що він забезпечить страхове покриття вартістю 500.000 бат (близько 554 тис. грн.) для кожної людини на строк до 30 днів, якщо мандрівник захворіє під час перебування в Таїланді. чи потрапить в аварію. Для авіапасажирів стягнення збору буде інтегровано в систему бронювання авіакомпаній, при цьому з туристів стягуватиметься плата в момент оплати авіаквитка. Водночас громадян Таїланду буде звільнено від сплати збору.

Однак досі неясно, чи все буде реалізовано так, як це заявлено. Докладніша інформація напевно з’явиться пізніше. Тим більше, що туристичний збір ще має схвалити Кабінет міністрів наступного місяця. Після підтвердження він набуде чинності через 90 днів після публікації у Royal Gazette – головній газеті країни.