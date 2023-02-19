Таїланд стане першою країною у світі, яка надає туристам страховку

Як пише Bangkok Post, після запровадження туристичного збору Таїланд планує стати першою країною у світі, яка надаватиме туристам страхові поліси.

Мандрівники отримають страховку від нещасних випадків та смерті, включаючи витрати на репатріацію тіла. Як заявила заступник прес-секретаря уряду Таїланду Трейсурі Тайсаранакул, це нововведення має підвищити серед туристів довіру до відпочинку у королівстві.

Нагадаємо, туристичний податок Таїланд запровадить з 1 червня: всі, хто прибуває через морські або сухопутні кордони, платитимуть по 150 батів, через аеропорти — по 300 батів.