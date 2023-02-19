Всі розділи
ГоловнаТаїландТаїланд стане першою країною у світі, яка надає туристам страховку
ТаїландТуризм

Таїланд стане першою країною у світі, яка надає туристам страховку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таїланд стане першою країною у світі, яка надає туристам страховку

Як пише Bangkok Post, після запровадження туристичного збору Таїланд планує стати першою країною у світі, яка надаватиме туристам страхові поліси.

Мандрівники отримають страховку від нещасних випадків та смерті, включаючи витрати на репатріацію тіла. Як заявила заступник прес-секретаря уряду Таїланду Трейсурі Тайсаранакул, це нововведення має підвищити серед туристів довіру до відпочинку у королівстві.

Нагадаємо, туристичний податок Таїланд запровадить з 1 червня: всі, хто прибуває через морські або сухопутні кордони, платитимуть по 150 батів, через аеропорти — по 300 батів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму