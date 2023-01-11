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Таїланд посилює покарання за їзду без прав водія

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таїланд посилює покарання за їзду без прав водія

Як повідомляє The Phuket News, влада Таїланду посилює покарання за їзду без водійських прав.

Йдеться про тайські права або про міжнародне посвідчення водія (МВУ) на додаток до іноземних прав.

Так, з 9 січня в Таїланді набирає чинності нова бальна система штрафів за недотримання правил дорожнього руху та одночасно посилюється покарання за їзду без прав. Тепер за це передбачено до 3 місяців в’язниці та/або до 10 000 батів штрафу згідно зі статтею 156 Закону про дорожній рух.

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