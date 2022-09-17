Курорти Таїланду охопило нове лихо, яке посилюватиметься: туристи стали зазнавати масових переслідувань

«Ковидна ізоляція» залишила у спадок курортам Таїланду і, зокрема Пхукету, ще одну серйозну проблему, що вже переходить у справжнісіньку біду як для місцевих жителів, так і для туристів. За час локдаунів на курортах розмножилася величезна кількість бродячих собак, які збиваються у величезні зграї. Це вже стало реальною проблемою для туристів, що повернулися: агресивні тварини в деяких місцях курорту нападають на людей, і такі «масові переслідування» починають все більше відлякувати відпочиваючих.

Так, згідно з повідомленнями тайських ЗМІ, собаки переслідували людей біля громадського парку Toh Sae Hill у головному районі міста Пхукет. Розлючених тварин «затримала» спеціальна служба: собак тимчасово приспали та доставили до притулку в районі Таланг.

Як заявляють тайські експерти, кількість бродячих собак і кішок є проблемою для всього Таїланду. Звірів тут не прийнято знищувати, а вони розмножуються в масовому порядку. За підрахунками, які озвучив Сомчуан Ратанамунгкланон, заступник генерального директора Департаменту розвитку тваринництва Таїланду, у 2017 році кількість безпритульних тварин становила 860 тисяч особин, тоді як у 2007 році їх було не більше ніж 350 тисяч. Якщо тенденція збережеться, то ще через десять років – до 2027 року, їх кількість досягне 2 млн., а до 2037 року їх буде вже понад 5 млн. Це означає, що ризик зіткнення для туристів з мандрівною зграєю собак лише зростатиме.