Таїланд оголосив «війну» бідним туристам

У понеділок, 17 жовтня, влада Таїланду опублікувала нові вимоги для отримання довгострокових віз, покликані відсіяти бідних зимівників.

Таїланд фактично оголосив війну зимівникам, які приїжджають до країни на строк до півроку з одним рюкзаком і намагаються якнайменше витратити. Туристи з низького сегменту вибирають для проживання хостели або намети, подорожують Таїландом автостопом, і харчуються найпростішою дешевою їжею. Комфорт для таких не є головним. Вони навіть готові зазнати злив і повені звичайні для жовтня-листопада. У той час як мандрівники, які заплатили за відпочинок близько 5000 доларів, не готові сидіти в готелях без світла і ходити вулицями до пояса у воді.

Тепер для отримання довгострокової візи до Таїланду претендент має надати витяг з банку про щомісячний залишок на рахунку до $7000. Від туриста також вимагатимуть довідку з місця роботи або навчання про терміни наданої відпустки.