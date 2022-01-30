Таїланд офіційно заявив, коли пандемія закінчиться і кордони відкриються

Таїланд планує оголосити коронавірус «ендемічним захворюванням» вже до кінця цього року, причому незалежно від того, що вирішить з цього приводу Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Це дозволить країні повернути повноцінний турпотік, не обмежуючись рамками пісочниць та інших спецпрограм для туристів. Таку заяву озвучили в тайському МОЗ: згідно з ним рішення було ухвалено на засіданні Національного комітету з інфекційних захворювань.

“Таїланд створить свої власні академічно прийнятні критерії для визначення того, чи є Covid-19 пандемією або ендеміком”, – заявили тайські експерти. За їх словами, це рішення буде прийнято на основі трьох критеріїв, причому всі вони в Таїланді близькі до виконання. А саме:

80% людей із групи ризику повинні були щеплені як мінімум двома дозами вакцини проти Covid-19.

Щоденний рівень зараження Covid-19 має бути нижчим за 10 000 випадків на день, а цей показник Таїланд не перевищував з 18 жовтня.

Також читайте: На популярний туристичний острів Таїланду насувається екологічна катастрофа

Рівень смертності не повинен перевищувати 0,1%, що становить приблизно дев’яту від рівня, на якому він коливається зараз. близько 0,92%.

«У міру того як рівень смертності падає, а інфекції стають менш серйозними, а люди повністю вакцинованими, Covid-19 може відступати і спалахувати, але основна небезпека минула. Якщо ця ситуація не зміниться, Міністерство охорони здоров’я офіційно заявить, що поширення вірусу Covid-19 як пандемія в Таїланді закінчилося», – заявляють тайські експерти.

Вони також додали, що уряд Таїланду має намір активно працювати над досягненням цих цілей, замість того, щоб дозволити Covid-19 йти своєю чергою. І навіть над тим, щоб повернути в країну «повномасштабний» туристичний потік.

Для тих, кому важливий здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Дієтолог назвав напій, що уповільнює старіння».