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Таємниці авіаперельотів: 6 правил, які нам ніхто не пояснює

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таємниці авіаперельотів: 6 правил, які нам ніхто не пояснює

Ви помічали, що в авіації дуже багато дивних правил, які слід дотримуватися, але ніхто не пояснює їх сенсу. Наприклад, чому в літаку не можна курити і чи потрібно аплодувати пілотам?

Чому в літаку не можна користуватися гаджетами під час зльоту та посадки

У жовтні 2014 року Європейське агентство з авіаційної безпеки випустило офіційний дозвіл: електронні пристрої можуть залишатися увімкненими протягом усього польоту. Але належить воно лише до авіакомпаній. На думку агентства, будь-який електронний пристрій створює електромагнітне поле, яке може вплинути на роботу бортових приладів. Тому краще заборонити будь-які гаджети. Та й пасажир без навушників буде уважнішим, якщо станеться щось надзвичайне.

Чи потрібно аплодувати пілотам при торканні шасі

Пілоти не почують оплесків: вони відокремлені від салону броньованими дверима та зайняті переговорами з диспетчерами, кермуванням та прибиранням механізації крила. До того ж, до повної зупинки літака небезпека залишається: він може з’їхати зі смуги з неприємними наслідками або різко загальмувати, а це часто призводить до ударів і навіть переломів.

Чому потрібно піднімати шторки ілюмінаторів

Відкриті шторки ілюмінаторів, підняті спинки крісел і приглушене в салоні світло — необхідні заходи безпеки під час посадки. Важливо, щоб землі було видно, що відбувається всередині літака. Наприклад, якщо відбудеться загоряння, співробітники бачитимуть, які двері відчинятимуть.

Чому стюардеса ховає руки за спину, коли зустрічає пасажирів

Дівчата у формі зустрічають пасажирів із незмінною посмішкою та строго захованими за спиною руками. Справа в тому, що стюардеса має перерахувати пасажирів та дізнатися, чи всі піднялися на борт. Для цього використовується пристрій — клікер, яким співробітниця “відштовхує” кожного пасажира.

Демонструвати його вилітаючим не можна — це може збентежити і налякати не менше, ніж якби дівчина пройшла салоном, тикаючи в кожного пальцем і перераховуючи.

Якщо людина вмирає на борту, куди заберуть тіло

Людина залишається на тому місці, де сталася трагедія, а пасажири від неї відкидаються. У крайньому випадку можна перемістити тіло на задню кухню. Але частіше, коли людям стає погано, літак просто заходить на екстрену посадку, а бортпровідники намагаються зробити все, щоб урятувати пасажира.

Чому під час польоту не можна курити

Окрім небезпеки займання, важлива причина заборони куріння – це гроші. Повітря в літаку постійно циркулює, проходячи через фільтри очищення та охолоджуючи по дорозі обладнання. Кіптява і смоли швидше приводять їх у непридатність. Однак на деяких рейсах арабських країн та Ірану курити можна й сьогодні.

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