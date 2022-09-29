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Туризм

Свинячий острів: Де знаходиться і що з ним не так

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Свинячий острів: де знаходиться і що з ним не так

По-свинськи, але приємно — так зазвичай кажуть, коли з’їдають дуже багато смачного, а потім страждають, але ні про що не шкодують. Поросята, звичайно, розуміються на задоволеннях, особливо ті, які живуть на окремому острові в Атлантичному океані.

Острів площею не більше кілометра входить до Багамського архіпелагу і користується популярністю у туристів. Щоправда, окрім свиней, тут більше ніхто мешкає. Цілими днями свинки купаються в теплій океанській воді, насолоджуються сонцем і спілкуванням з туристами, які люблять їх годувати.

Свинячий острів: Де знаходиться і що з ним не так

Залишається загадкою, як поросята потрапили на острів, адже інших шляхів, крім води, не існує, а свині не можуть долати великі відстані.

Існує кілька версій. Хтось вважає, що свиней на острів кілька століть тому завезли пірати. Їх острів міг бути перевалочною базою, де вони відпочивали і поповнювали запаси. За іншою версією, неподалік острова зазнало аварії судно, на якому були свині. Ще одна думка — свиней переселили фермери з найближчого острова, щоб не бентежити туристів запахом. Але на острові свинки живуть, як хочуть, ніхто не займається їх розведенням. І остання версія — найімовірніша — свиней завезли сюди спеціально для залучення туристів. Поросята із цим завданням справляються на відмінно. А місцеві заробляють на тому, що привозять сюди цікавих мандрівників. У результаті всі задоволені та щасливі.

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