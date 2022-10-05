Світовий туризм повернеться до допандемійного рівня лише у 2024 році чи пізніше

Міжнародний туризм за 7 місяців 2022 року поновився лише на 57% від доковідного рівня. І це незважаючи на те, що згідно з останнім «туристичним барометром» Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), кількість міжнародних прибутків майже потроїлася з січня до липня 2022 року порівняно з тим самим періодом 2021 року.

Європа – світовий лідер з кількості туристичних прибутків

UNWTO подала звіт про розвиток міжнародного туризму в січні-липні 2022 року. За оцінками галузевої організації, за цей період відбулося 474 млн. туристичних поїздок, тоді як за аналогічний період 2021 року їх було 175 млн.

Лише у червні та липні 2022 року було зареєстровано 207 млн ​​міжнародних прибутків, що вдвічі більше, ніж за ті самі два місяці минулого року. На ці два літні місяці припадає 44% загальної кількості поїздок, зареєстрованих за перші 7 місяців 2022 року.

Світовим лідером стала Європа: на її частку припало 65% всього міжнародного турпотоку (309 млн. туристичних прибутків у січні – липні 2022 року).

І все ж загальна кількість туристичних поїздок у світі не дотягнула до рівня 2019 року ще 43%. Майже половина.

Швидше всього відновлюються Європа і Близький Схіл

Як повідомляє UNWTO, міжнародний туризм у Європі та на Близькому Сході відновлюється найшвидшими темпами. З січня по липень 2022 року кількість поїздок досягла 74% та 76% від рівня 2019 року відповідно.

Так, за сім місяців кількість міжнародних поїздок Європою (в цей регіон, за методикою UNWTO: традиційно включається і Туреччина) зросла на 190% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Це пов’язано з високим попитом на внутрішньорегіональні поїздки, а також зростання турпотоку зі США. Свою роль відіграло і зняття заборон на в’їзді: станом на 19 вересня 2022 року в 44 країнах Європи не було обмежень, пов’язаних з COVID-19.

На Близькому Сході в січні-липні 2022 року кількість міжнародних прибутків зросла майже вчетверо: у липні кількість подорожей перевищила на 3% допандемійний рівень, насамперед за рахунок паломництва до Саудівської Аравії.

Відновлюється міжнародний туризм у Північній та Південній Америці: він досяг 65% та 60% від рівня 2019 року та збільшився на 103% та 171% відповідно порівняно з січнем-липнем 2021 року.

У світових аутсайдерах – Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де кількість міжнародних поїздок, як і раніше, істотно нижча за допандемійний рівень: відставання на цілих 86%. Проте порівняно з 2021 роком кількість туристичних прибутків збільшилася на 165%.

Ближче до доковідних показників південне середземноморья та Кариби

За оцінками UNWTO деякі субрегіони земної кулі змогли відновити міжнародні поїздки вже на 70-85% від допандемійного рівня. Так, Південне Середземномор’я у Європі відстають на 15% від допандемійного 2019 року, Карибський басейн – на 18%, Центральна Америка – на 20%, Західна та Північна Європа – на 26% та 27% відповідно.

Примітно, що серед країн, які цього року перевищили допандемійний рівень, майже не виявилося традиційно популярних міжнародних напрямків. Так, про зростання прибутків до 2019 року повідомили Віргінські острови США (+32%), Албанія (+19%), Сен-Мартен (+15%), Ефіопія та Гондурас (обидва +13%), Андорра (+10%), Пуерто-Ріко (+7%), ОАЕ та Домініканська Республіка (обидва +3%), Сан-Марино та Сальвадор (обидва +1%).

Світовий туризм повернеться до рівня 2019 року тільки у 2024 році або пізніше

У прогнозах щодо відновлення світового туризму до рівня 2019 року експерти UNWTO обережні: близько 61% з них бачать потенційне повернення до допандемійного рівня лише у 2024 році чи пізніше.

На думку експертів, складна економічна та геополітична ситуація у світі продовжує залишатися основним фактором, що перешкоджає відновленню міжнародного туризму. Зростання інфляції та різкий стрибок цін на нафту призводять до збільшення витрат на транспорт та проживання, водночас чинячи тиск на купівельну спроможність споживачів.

Вищий, ніж очікувалося, попит також створив серйозні операційні та кадрові проблеми у туристичних компаніях та інфраструктурі, особливо в аеропортах.