Світовий туризм оговтався від найгіршої кризи у своїй історії

Міжнародний туризм до кінця 2022 досягне 65% від рівня, що існував до пандемії. За оцінками, у період із січня по вересень по всьому світу подорожувало 700 мільйонів туристів, що більш ніж удвічі — на 133% — перевищує показник за аналогічний період 2021 року.

Зростанню міжнародного туризму у світі сприяє високий відкладений попит, підвищення рівня довіри та зняття обмежень на більшості напрямків.

Останнє дослідження світового туризму, проведене Всесвітньою туристичною організацією, показує, що щомісячні показники турпотоку в січні 2022 року були на 64% нижче за рівень 2019-го, а вже до вересня вони підтяглися до мінус 27%. За оцінками, лише у третьому кварталі 2022 року було зареєстровано 340 мільйонів міжнародних прибуттів, що становить майже половину від загальної кількості за дев’ять місяців.

Європа продовжує лідирувати у пожвавленні міжнародного туризму. У січні-вересні 2022 року регіон прийняв 477 мільйонів міжнародних туристів — 68% від загальної кількості у світі, що на 81% перевищує рівень пандемії. Це вдвічі більше, ніж 2021 року. Особливо високі показники в Європі спостерігалися у третьому кварталі, коли кількість прибулих досягла майже 90% рівня 2019 року.

Число міжнародних прибуттів на Близький Схід збільшилося більш ніж утричі (+225%) у річному обчисленні, досягнувши 77% від рівня, що існував до пандемії. Африка (+166%), а також Північна та Південна Америка (+106%) також зафіксували значне зростання порівняно з 2021 роком, досягнувши 63% та 66% від рівня 2019 відповідно. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (+230%) турпотік зріс більш ніж утричі за перші дев’ять місяців 2022 року, що відображає відкриття багатьох напрямків, включаючи Японію наприкінці вересня. Однак Китай – ключовий ринок збуту для регіону – залишається закритим.

У Західній Європі (88%) та Південній частині Середземномор’я (86%) спостерігалося найшвидше відновлення порівняно з рівнем 2019 року. У Карибському басейні, Центральній Америці (82%) та Північній Європі (81%) також було зафіксовано високі результати. Про обсяги вище за рівень, що передував пандемії, повідомили Албанія, Ефіопія, Гондурас, Андорра, Пуерто-Рико, Домінікана, Колумбія, Сальвадор та Ісландія.

На деяких напрямках зафіксовано помітне зростання надходжень від міжнародного туризму за перші дев’ять місяців 2022 року, включаючи Сербію, Румунію, Туреччину, Латвію, Португалію, Пакистан, Мексику, Марокко та Францію.

Заповнюваність готелів досягла 66% у вересні 2022 року порівняно з 43% у січні. Лідирувала Європа з рівнем заповнюваності 77% у вересні 2022 року після 74% у липні та серпні. У Північній та Південній Америці (66%), на Близькому Сході (63%) та Африці (61%) у вересні рівень заповнюваності перевищив 60%.

За прогнозами експертів, складні економічні умови, включаючи стійко високу інфляцію, стрімке зростання цін на енергоносії та ситуацію у Східній Європі, можуть вплинути на темпи відновлення туризму у IV кварталі 2022 року та 2023 року. Однак, незважаючи на зростаючі проблеми, що призводять до уповільнення темпів відновлення, експортні доходи від туризму в 2022 році можуть досягти 1,2–1,3 трлн доларів США, що на 60–70% більше, ніж у 2021 році.