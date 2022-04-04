Світовий туризм втратить 7 млрд доларів у 2022 році

Сектор туризму пережив дуже важкий період протягом останніх двох років через пандемію Covid-19, і загалом були великі очікування щодо цього року та потенційного відновлення. Проте війна в Україні та економічні проблеми стали ще однією перешкодою на шляху відновлення світового туризму, причому відсутність російських туристів стала серйозним ударом для багатьох ринків Європи. У той самий час і пандемія далека від завершення.

Наслідки війни

Вторгнення Росії в Україну зупинило відновлення європейського туристичного ринку, оскільки більшість країн зараз набагато більше зосереджені на тому, щоб упоратися із хвилею українських біженців.

Водночас існує проблема зростання інфляції та цін на енергоносії, а також відсутності російських туристів, які нині вкрай обмежені у можливостях подорожей через обмеження авіаперевезень, а також банківських санкцій.

За даними Euromonitor International, російські туристи становлять 1% світових витрат на туризм (9,1 млрд. доларів у 2021 році). Цього року це число, ймовірно, скоротиться наполовину, що вплине на туристичні напрямки по всьому світу.

Очікується, що відсутність туристів з Росії та України призведе до втрати витрат у розмірі 6,9 млрд доларів у 2022 році, оскільки очікується, що світові витрати на туристичний сектор досягнуть лише 45% від рівня 2019 року.

Нескінченна пандемія

Хоча українська війна в даний час затьмарює пандемію Covid-19, слід зазначити, що в деяких частинах світу криза в галузі охорони здоров’я далека від завершення, і туристичний сектор все ще відчуває його наслідки.

Особливо постраждали регіони Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Африки та Близького Сходу, але не тільки через поширення варіанту Омікрон, а й через нерівність вакцин у всьому світі, оскільки багато малих економік ще не досягли необхідних показників вакцинації та їх відновлення, таким чином , відбувається набагато повільніше.

Найбільш повільне відновлення зазвичай відзначається в Азії, оскільки країни регіону діють із великою обережністю.

Китай, ймовірно, є найсуворішим у цьому сенсі, оскільки країна проводить політику нульової терпимості та блокує міста для регулювання спалахів. Це позначається і на інших країнах регіону, які сильно залежать від китайських туристів, наприклад, на Таїланді.

Загалом глобальний туризм, очевидно, просто не може зробити перерву. Війна в Україні – великий удар по туризму в Європі, тоді як Covid-19 продовжує стримувати відновлення в інших частинах світу. І в обох випадках важко передбачити, що на нас чекає в майбутньому.