Стюардеса зізналася, що їх просять робити багатії на приватних бортах

Стюардеса розповіла британським ЗМІ про те, які чудасії багатіїв дивували її, поки вона працювала на приватних бортах. “DIP” розповість про це докладніше.

Стюардеса розповіла, що нерідко клієнти вимагали, щоб їхні літаки утримувалися у бездоганній чистоті. При цьому були й ті, хто влаштовував дуже дивні перевірки:

“Ми з пілотами іноді майже повзали по кабіні в пошуках найменших волосків, що впали на килимі.

А один гість ховав у літаку невеликі папери, просто щоб подивитися, чи знайдемо ми їх, перевіряючи нас, чи добре ми підготували літак”.

Він навіть ламав пломби на безкоштовних пляшках із водою, знову прикріплював кришки та чекав, чи помітить його стюардеса.

Ще один дивний політ — одна із зірок першого ешелону попросила в екіпажу не дивитися їй у вічі. Про цю ситуацію стюардеси розповіли колеги.

За її словами, пасажири приватних бортів скаржилися на будь-що, від напоїв, які їм подавали, до вибору подушок у салоні.

Проте найнеприємнішими випадками, за словами бортпровідниці, були несподівані заміни. Так, дівчину знімали з рейсу з різних причин. Якось її позбавили зміни, на прохання дружини власника літака. Справа була в тому, що дівчина була надто молода.

Інша стюардеса Тіа Хаскелл (ім’я вигадана), яка працює на VIP-джетах вже 10 років, розповіла, що їй пощастило подорожувати по всьому світу, відвідуючи Сінгапур, Нью-Йорк, Маврикій, Сейшельські острови та Дубай.

Хоча Тіа працювала з успішними та високопоставленими пасажирами, часто вони поводилися неналежно.

“Деякі пасажири сильно напиваються;

Один чоловік залишив тисячі доларів у поліетиленовому пакеті у кишені сидіння.

На одному рейсі нам дали чайові у розмірі 200 доларів, щоб ми залишалися на кухні та зачиняли двері під час польоту та не турбували пару”, – такі історії розповіла Хаскелл.

Якось відома жінка попросила борт приземлитися, бо їй дуже захотілося гамбургера.

За словами стюардеси, коли йдеться про VIP-гостей, дотримання протоколу має першорядне значення, а конфіденційність понад усе.

Багато ситуації дівчина просто не може розповісти, проте вона розкрила ще кілька дивовижних запитів від багатіїв-пасажирів:

“На одному рейсі на більшому літаку у нас було 32 живі соколи з пасажирами;

Деякі знаменитості мають дивні запити на такі речі, як певний колір цукерок, смак картопляних чипсів або бренд рідини для полоскання рота.

“Якось нам довелося купити апарат для попкорну для однієї знаменитості”.