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Стюардеса розкрила дві речі, через які пасажир стає для них ненависним

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стюардеса розкрила дві речі, через які пасажир стає для них ненависним

Дві речі, через які туристи в літаку переходять до категорії ненависних для бортпровідниць, – витягування ніг у проході та безцільні прогулянки салоном. Подробиці колишньої стюардеси Медлін Форсайт навів The Sun. розповіла про дві речі, які пасажири роблять у літаках, які їх справді дратують, т.к. значно ускладнюють виконання прямих обов’язків.

Оскільки бортпровідникам доводиться мати справу з літаком, повним людей, часом їм важко. Тим більше, є речі, які значно ускладнюють життя льотного персоналу. Причому, практично всі вони створюються зусиллями пасажирів.

По-перше, стюардеси ненавидять, коли пасажири витягуються у прохід. Вищі люди часто бронюють місця біля проходу саме для цієї мети, а місця для ніг в економ-класі не вистачає. «Я розумію… перельоти довгі, і місця для ніг мало. Може виникнути спокуса покласти ногу або руку в прохід, але це може бути неймовірно небезпечним і болючим для туриста. Мало того, що члени екіпажу та інші пасажири можуть спіткнутися об вас, але й стюардесам важко заглянути за візки з їжею та напоями, тож ви ризикуєте потрапити під один із цих важких візків», – попередила співробітниця авіакомпанії.

Її порада всім пасажирам, яким потрібно розім’ятися, – вставати та прогулюватися проходом у літаку, але робити це потрібно, нікому не заважаючи.

По-друге, вона розповіла, що пасажири, які постійно перебувають на камбузі, не надають жодної допомоги льотному екіпажу. Камбуз – найбільший відкритий простір, доступний у літаку. Однак пасажири, які збираються там натовпами, ризикують перешкодити своїм стюардесам, які зберігають більшу частину необхідних їм речей у шафах та ящиках камбуза.

«Встати і потягнутися – це нормально, особливо під час тривалих перельотів, але якщо ви довго тиняєтеся камбузом, це ускладнить роботу стюардес», – підсумувала вона.

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