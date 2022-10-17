Стюардеса розкрила дві речі, через які пасажир стає для них ненависним

Дві речі, через які туристи в літаку переходять до категорії ненависних для бортпровідниць, – витягування ніг у проході та безцільні прогулянки салоном. Подробиці колишньої стюардеси Медлін Форсайт навів The Sun. розповіла про дві речі, які пасажири роблять у літаках, які їх справді дратують, т.к. значно ускладнюють виконання прямих обов’язків.

Оскільки бортпровідникам доводиться мати справу з літаком, повним людей, часом їм важко. Тим більше, є речі, які значно ускладнюють життя льотного персоналу. Причому, практично всі вони створюються зусиллями пасажирів.

По-перше, стюардеси ненавидять, коли пасажири витягуються у прохід. Вищі люди часто бронюють місця біля проходу саме для цієї мети, а місця для ніг в економ-класі не вистачає. «Я розумію… перельоти довгі, і місця для ніг мало. Може виникнути спокуса покласти ногу або руку в прохід, але це може бути неймовірно небезпечним і болючим для туриста. Мало того, що члени екіпажу та інші пасажири можуть спіткнутися об вас, але й стюардесам важко заглянути за візки з їжею та напоями, тож ви ризикуєте потрапити під один із цих важких візків», – попередила співробітниця авіакомпанії.

Її порада всім пасажирам, яким потрібно розім’ятися, – вставати та прогулюватися проходом у літаку, але робити це потрібно, нікому не заважаючи.

По-друге, вона розповіла, що пасажири, які постійно перебувають на камбузі, не надають жодної допомоги льотному екіпажу. Камбуз – найбільший відкритий простір, доступний у літаку. Однак пасажири, які збираються там натовпами, ризикують перешкодити своїм стюардесам, які зберігають більшу частину необхідних їм речей у шафах та ящиках камбуза.

«Встати і потягнутися – це нормально, особливо під час тривалих перельотів, але якщо ви довго тиняєтеся камбузом, це ускладнить роботу стюардес», – підсумувала вона.