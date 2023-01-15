Стюардеса повідомила, чому вони ненавидять пасажирів, які натискають кнопку виклику

Деякі пасажири зловживають кнопкою виклику в літаках, тому персонал ненавидить їх за це. У яких ситуаціях краще відмовитись від натискання кнопки допомоги, розповіли стюардеси у гілці на форумі Reddit.

Певні категорії туристів щиро вважають, що спеціальна кнопка призначена для того, щоб вони натискали її, коли їм потрібний напій, їжа чи ковдра. Частково це правда. Як пояснили бортпровідниці, кнопку слід натискати лише пасажирам, які сидять біля вікна, щоб вони не турбували інших туристів у їхньому ряду. «Я б віддала перевагу тому, щоб люди підходили самі, щоб замовити напої тощо. Але виняток становлять пасажири біля вікна. Але якщо хтось дзвонитиме знову і знову з проханням випити, я почну дратуватися. Вибачте, якщо вам потрібно так багато води, вам потрібно було купити пляшку в аеропорту», — обурилася одна співробітниця авіакомпанії.

Проте більш консервативно налаштовані стюардеси заявили, що хотіли б, щоб кнопка використовувалася лише у надзвичайних ситуаціях, причому у медичних. «Її слід використовувати лише у надзвичайних ситуаціях. Якщо вам потрібний мішок для сміття на випадок, якщо вас вирве, можливо, знадобиться медична допомога, людині поряд з вами погано. Я маю на увазі таку ситуацію», — пояснила друга.

Інші члени екіпажу розкритикували мандрівників, які іноді використовують кнопку, щоб стюардеса підійшла та прибрала сміття. За їхніми словами, це входить до обов’язків персоналу, але лише у певний час, а не на запит.

Пасажири виявилися винними в тому, що натискають кнопку виклику в дійсно невідповідні моменти. Наприклад, під час зльоту, посадки та турбулентності. При включенні відповідного індикатора персоналу доводиться наражати себе на небезпеку під час перельоту, щоб вирішити питання туриста. «Не натискайте на кнопку, якщо літак увійшов до зони турбулентності, якщо це не невідкладна медична допомога», – закликала бортпровідниця. “Хтось зателефонував мені після того, як ми закріпили кабіну для посадки, а потім поскаржився на повільне обслуговування”, – додала інша.

Так, міжнародний президент Асоціації бортпровідників Сара Нельсон погодилась із колегами. «Не використовуйте кнопку дзвінка, щоб попросити випити. Не думайте про кнопку виклику як про кнопку для подачі горілки з тоніком», – уточнила вона. Натомість екіпаж порадив самостійно підійти до персоналу на кухню у разі, якщо хочеться щось випити або сховатися ковдрою.

Втім, постійний авіалікнеп не завадив безлічі пасажирів натискати кнопку, коли їм не слід було цього робити, зазначили співробітниці авіакомпанії. Стюардеси теж люди, тому іноді і в них здають нерви. Одного разу одна з бортпровідниці присоромила туриста за те, що той натиснув кнопку в очікуванні їжі.

«Я нещодавно вилетів міжнародним рейсом і спав, коли принесли гарячу їжу. Я прокинувся о 17:45 вечора і зрозумів, що прогавив свою можливість, тому натиснув кнопку виклику стюардеси, щоб дізнатися, чи можуть вони принести мені що-небудь. Стюардеса дуже ввічливо дала мені зрозуміти, що вона так і зробить, але кнопка виклику призначена тільки для екстрених випадків, потім вона гучним зв’язком повідомила всім, що кнопка виклику насправді призначена тільки для екстрених випадків. Але вона принесла мені їжу. Я відчув себе трохи «засоромленим», і люди навкруги виразно помітили це», — поділився своєю історією мандрівник.

Однак туристи стали на його бік і вважали, що кнопка підходить якраз для подібних ситуацій. «Гм, я не думаю, що кнопка є тільки для екстрених випадків. Я вже використав її раніше, щоб отримати ковдру. Зі стюардесою не було жодних проблем», — розповів користувач.