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Стюардеса перерахувала найдурніші питання пасажирів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Популярна в мережі стюардеса перерахувала найдурніші питання пасажирів

Стюардеса Джесіка Лайонс із Бразилії, яка прославилася в соцмережах завдяки своєму блогу, розповіла про найдурніші питання пасажирів, передає DailyStar.

До таких “незвичайних” питань, за словами бортпровідниці, належать навіть не прохання про додаткову порцію харчування чи бажання побачити кабіну пілота.

Джессіка розповіла, які питання змушують екіпаж сміятися.

“Люди запитують мене: “Як я можу відкрити вікно?”, “Чи можете ви підігріти молоко для моєї дитини?”, “Можна купити цукерки?”, “Де я можу покурити?”, “У вас є власна ванна чи туалет? – перерахувала вона.

Лайонс пояснила, що літаки зазвичай не обладнані окремими ванними кімнатами, відкриття вікон призведе до розгерметизації салону, а розпалювання вогню в лайнері суперечить правилам безпеки.

Крім того, за словами стюардеси, усі любителі сигарет зможуть покурити, як тільки вийдуть з аеропорту в пункті призначення рейсу, але в літаку це неможливо.

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