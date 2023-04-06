Стюардеса одягла маску і розкрила страх професії

Життя стюардеси не таке легке і повітряне, як можна подумати, бачачи їх чарівні посмішки. Неналежна поведінка пасажирів, навантаження та довгі перельоти. Одна бортпровідниця, яка побажала залишитися анонімною, відкрила завісу та розкрила темні сторони своєї професії сайту Vice.

За її словами, стюардеси перебувають під постійним тиском роботодавців через зовнішній вигляд. Щоб залишатися стрункими та привабливими, вони вдаються до хірургічного втручання та навіть небезпечних наркотиків.

“Деякі бортпровідниці вживають героїн та кокаїн, що допомагає їм тримати вагу під контролем, але означає, що вони не в змозі контролювати ситуацію у разі надзвичайної події — чи то проблема з літаком, чи загроза терористичної атаки, чи буйний пасажир”, – пише видання.

За визнанням дівчини, однією з її колег пасажирка жбурнула в обличчя тарілку з гарячою локшиною, залишивши серйозні опіки. Причина – жінка була незадоволена, що не сидить поряд зі своїм хлопцем.

Однак іноді справа не обмежується гарячою їжею та доходить до гарячої зброї. Найнебезпечніший інцидент трапився, коли пасажиру вдалося пронести в літак пістолет.

У більшості випадків головною проблемою є поєднання алкоголю та небажання мандрівників стримувати свої гормони у відпустці. Дівчина згадала, як один чоловік не лише дивився порнофільм просто під час польоту, а й вирішив задовольнити себе на очах інших пасажирів.

“У результаті він почав роздягатися. Коли він помочився на себе, члени екіпажу зрозуміли, що їм треба діяти”, – розповідає стюардеса.

Інша пара теж не стрималася і вирішила приєднатися до Mile High Club, зайнятися сексом на задньому ряді сидінь.

“Їх навіть не збентежило, коли їх застукали”, – ділиться відверта бортпровідниця.

Наприкінці ролика дівчина зізналася, що стрес вплинув на її психологічний стан та шкіру, що змусило її залишити професію. Як бачите, коли справа стосується роботи в небі, витати у хмарах не доводиться.