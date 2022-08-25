Стало відомо, як вдається Flightradar24 відстежувати в небі політ кожного літака

Більшість літаків та інших літальних апаратів оснащені ретранслятором — пристроєм, який передає дані про місцезнаходження повітряного судна та інші відомості про політ до Центру управління повітряним рухом. Цей сигнал може бути прийнятий недорогими приймачами, заснованими на технології, званої ADS-B. Це роблять спеціальні сайти для відстеження польотів, надаючи користувачам знімки всього, що знаходиться в небі в режимі реального часу.

Коли на початку серпня літак ВПС США, на борту якого була спікер Палати представників Ненсі Пелосі, приземлився на Тайвані, понад 700 000 людей у ​​всьому світі стали свідками цієї події за допомогою сервісу відстеження польотів Flightradar24.

Літак, військова версія Boeing 737 під назвою C-40, вилетів з Куала-Лумпура в Малайзії, перш ніж вирушити на Тайвань досить дивним манівцем, щоб уникнути зіткнень з китайськими військовими. Це збільшило час польоту на кілька годин. Спостерігачі не відразу зрозуміли, яким буде кінцевий пункт призначення, що викликало суперечки в Інтернеті, поки, нарешті, літак не повернув на північ, до острова. В результаті це був найвідстежуваніший рейс за весь час існування Flightradar24: 2,92 млн осіб простежили принаймні частину семигодинної подорожі.

Flightradar, що входить до групи популярних сервісів відстеження рейсів поряд із FlightAware та Plane Finder, був заснований у Швеції у 2006 році. Причому метою було залучити додатковий трафік на обслуговування порівняння цін на авіаквитки.

Вперше він отримав світове визнання у 2010 році, коли виверження ісландського вулкана Ейяф’ядлайекюдль відмінило тисячі рейсів та залучило чотири мільйони відвідувачів.

Були й інші знакові події, за якими через Flightradar24 стежили користувачі всього світу.

У квітні 2020 року майже 200 000 користувачів спостерігали, як Boeing 777 намалював півмісяць та зірку – символи турецького національного прапора в небі над Анкарою – під час святкування 100-річчя суверенітету Туреччини.

До цього, у вересні 2017 року, тисячі людей спостерігали, як відважний Boeing737 авіакомпанії Delta влетів прямо в ураган «Ірма», приземлився в Пуерто-Рико і через 40 хвилин вилетів до Нью-Йорка, акуратно пролетівши між гілками урагану.

Однак навіть у відсутність великих подій кількість людей, які відстежують рейси, постійно зростає. Багато хто використовують сайт, щоб відстежити кохану людину, свій власний рейс або знайти літак, на якому доведеться летіти пізніше того ж дня.

Серед зацікавлених спостерігачів є ті, хто здає техніку в оренду, і вони хочуть стежити за нею в небі. Зрештою, це самі авіакомпанії, аеропорти, виробники літаків, які використовують великі обсяги даних для отримання інформації про галузь.

Для збору даних Flightradar побудував власну мережу приймачів ADS-B, яка, за їхніми словами, є найбільшою у світі та налічує близько 34 000 одиниць, охоплюючи навіть такі віддалені райони, як Антарктида.

Близько чверті приймачів належить Flightradar24, більшість із них зібрані ентузіастами, які надають дані на добровільній основі. Оскільки зібрати апарат відносно просто — всі компоненти коштують близько 100 доларів, багато хто прийшов у систему з того часу, як Flightradar24 почав відкривати свою мережу для широкої публіки в 2009 році.

Щільність розташування приймачів впливає чіткість відстеження рейсів по всьому світу, але над океанами об’єктивно існують дірки. У цьому випадку максимально використовуються острови і супутникова апаратура ADS-B.

Наявність такого деталізованого і локалізованого обсягу даних може бути корисною для отримання раннього уявлення про надзвичайні ситуації та аварії: Вся інформація, що надходить, зберігається на серверах, і при необхідності можна повернутися до певної дати і отримати вихідні дані. Зазвичай це робиться у випадку, якщо стався нещасний випадок або є офіційний запит від постачальника аеронавігаційних послуг або відділу розслідування авіаційних подій.

Іноді дані можуть виявити причину аварії перед тим, як це зробить офіційне розслідування. У разі рейсу 9525 авіакомпанії Germanwings, який був навмисно спрямований у гору другим пілотом 24 березня 2015 року, дані дають дуже чітку картину: один із параметрів, що входить до найповнішого пакета даних, — це висота, яку задають льотчики автопілоту. Так ось, це значення висоти було встановлено рівним нулю.

Власники та експлуатанти повітряних суден можуть ухвалити рішення заборонити публічне відображення своїх даних, найчастіше для військових, урядових чи приватних літаків — лише близько трьох відсотків.