Стало відомо що станеться, якщо відчинити двері літака під час польоту

Туристи можуть не побоюватися бешкетників, які намагаються відчинити двері літака в повітрі. Людськими силами це не вдасться. Так заспокоїв усіх туристів Пол Тіззард, британський тренер, який працює зі страхами пасажирів перед польотами (є там і така професія).

«Конструкція літака влаштована таким чином, щоб двері не відчинялися в повітрі. Як тільки лайнер набираєте висоту, то у нього всередині салону виходить надлишковий тиск у порівнянні із зовнішнім, а двері для відкриття спочатку повинні трохи переміститися всередину салону. Але надлишковий тиск усередині не дасть їй цього зробити. До того ж біля дверей дуже міцні штифти. Тому навіть якщо туристу дозволять стрибати вгору-вниз на рукоятці для відкриття, він тільки зламає її, але самі двері все одно не відчинить», – заявив експерт.

За його словами, двері можна відчинити лише коли літак знаходиться на землі. Але й тоді її захищають від таких любителів. «Ви ніколи не побачите двері, поряд з якими не перебуватиме хтось із персоналу», – заявив він. При цьому в умілих руках під час екстремального приземлення двері можуть стати гіркою для спуску або плотом у разі «приводнення» літака, додав він.

Втім, бешкетники, які бажають відчинити двері під час польоту, регулярно перебувають. Так, одного разу, близько 10 років тому, нетверезий російський мандрівник спробував вийти з літака, що прямував маршрутом Москва – Делі. Інцидент стався на рейсі SU 232 авіакомпанії “Аерофлот”. На щастя, бортпровідникам вдалося приборкати туриста. Після посадки його було здано індійським поліцейським, які виписали йому штраф у розмірі 50 тис. рупій.

Викривають експерти та іншу популярну страшилку: «засмоктати» до туалету літаком не може нікого, запевняють вони. Як і «злива» за борт під час польоту відпрацьованої рідини з туалету, на кшталт старих поїздів далекого прямування, також може статися. Подробиці читайте у цьому матеріалі.