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Стало відомо що станеться, якщо відчинити двері літака під час польоту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стало відомо що станеться, якщо відчинити двері літака під час польоту

Туристи можуть не побоюватися бешкетників, які намагаються відчинити двері літака в повітрі. Людськими силами це не вдасться. Так заспокоїв усіх туристів Пол Тіззард, британський тренер, який працює зі страхами пасажирів перед польотами (є там і така професія).

«Конструкція літака влаштована таким чином, щоб двері не відчинялися в повітрі. Як тільки лайнер набираєте висоту, то у нього всередині салону виходить надлишковий тиск у порівнянні із зовнішнім, а двері для відкриття спочатку повинні трохи переміститися всередину салону. Але надлишковий тиск усередині не дасть їй цього зробити. До того ж біля дверей дуже міцні штифти. Тому навіть якщо туристу дозволять стрибати вгору-вниз на рукоятці для відкриття, він тільки зламає її, але самі двері все одно не відчинить», – заявив експерт.

За його словами, двері можна відчинити лише коли літак знаходиться на землі. Але й тоді її захищають від таких любителів. «Ви ніколи не побачите двері, поряд з якими не перебуватиме хтось із персоналу», – заявив він. При цьому в умілих руках під час екстремального приземлення двері можуть стати гіркою для спуску або плотом у разі «приводнення» літака, додав він.

Втім, бешкетники, які бажають відчинити двері під час польоту, регулярно перебувають. Так, одного разу, близько 10 років тому, нетверезий російський мандрівник спробував вийти з літака, що прямував маршрутом Москва – Делі. Інцидент стався на рейсі SU 232 авіакомпанії “Аерофлот”. На щастя, бортпровідникам вдалося приборкати туриста. Після посадки його було здано індійським поліцейським, які виписали йому штраф у розмірі 50 тис. рупій.

Викривають експерти та іншу популярну страшилку: «засмоктати» до туалету літаком не може нікого, запевняють вони. Як і «злива» за борт під час польоту відпрацьованої рідини з туалету, на кшталт старих поїздів далекого прямування, також може статися. Подробиці читайте у цьому матеріалі.

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